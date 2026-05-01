«Κούρεμα» των έξτρα φόρων και προστίμων που είχε επιβάλει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός πέτυχαν σχεδόν 4 στους 10 φορολογούμενους που προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ το πρώτο δίμηνο του έτους.

Όσοι δεν βρήκαν το δίκιο τους στη ΔΕΔ, έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στα διοικητικά δικαστήρια όπου σύμφωνα με τα στοιχεία καταλήγει το 40% των υποθέσεων που απορρίπτονται από τη ΔΕΔ.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, δείχνουν ότι από τους φορολογούμενους που προσέφυγαν στη ΔΕΔ για το 36,8% υπήρξε ολική ή μερική διαγραφή των φόρων και των προστίμων που είχαν επιβληθεί από τους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, το πρώτο δίμηνο του 2026, παραπέμφθηκαν στη ΔΕΔ, 1.323 ενδικοφανείς προσφυγές φορολογούμενων και επιχειρήσεων. Από τις υποθέσεις αυτές, εξετάστηκαν οι 1.226 και στις 444 δικαιώθηκαν οι φορολογούμενοι πετυχαίνοντας ολική ή μερική διαγραφή καταλογισθέντων φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων.

Στα δικαστήρια

Πολλοί από τους φορολογούμενους που «έχασαν» τη μάχη στη ΔΕΔ προσφεύγουν στα δικαστήρια. Η προσφυγή στη ΔΕΔ υποβάλλεται εντός 30 ημερών από τη ημερομηνία έκδοσης της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού του Φόρου, ενώ κατόπιν χάνεται το δικαίωμα προσφυγής και ο φορολογούμενος δεν μπορεί να προσφύγει ούτε στα διοικητικά δικαστήρια.

Επίσης, για να προσφύγει ο ελεγχόμενος στη ΔΕΔ, θα πρέπει να καταβάλει το 50% των φόρων και των προστίμων που του καταλόγισε ο έλεγχος και αν δικαιωθεί, το ποσό επιστρέφεται.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Έξι στις δέκα προσφυγές ή 767 προσφυγές απορρίφθηκαν από τη ΔΕΔ. Επίσης, 13 προσφυγές απορρίφθηκαν σιωπηρώς, επειδή εξέπνευσε το περιθώριο των 120 ημερών για την εξέτασή τους και 2 υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο λόγω παραίτησης των προσφυγόντων.

Μείωση προστίμων με ομολογία φοροδιαφυγής

Πάντως χιλιάδες φορολογούμενοι που εντοπίζονται με φορολογικές παραβάσεις σπεύδουν να αποδεχτούν το αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου προκειμένου να πετύχουν κούρεμα έως και 50% στα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί.

Με μια ηλεκτρονική δήλωση δηλώνουν ότι αποδέχονται την κύρια οφειλή που προκύπτει στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου. Για την οφειλή αυτή, δικαιούνται μείωση του σχετικού προστίμου, αναλόγως του σταδίου όπου επέρχεται η αποδοχή της κύριας οφειλής, κατά ποσοστό: