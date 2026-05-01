Βαρύ είναι το κλίμα στα Μακρίσια Ηλείας, όπου η τοπική κοινωνία θρηνεί τον θάνατο του 13χρονου Κωνσταντίνου Καούκη. Ο ανήλικος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην περιοχή.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Συγγενείς, συμμαθητές και κάτοικοι της περιοχής είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Κωνσταντίνο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων, όπου πραγματοποιήθηκε η κηδεία του στις 11:00 το πρωί.

Η οικογένεια και οι φίλοι του τον αποχαιρέτησαν με λευκά μπαλόνια, σε μια συμβολική και συγκινητική κίνηση μνήμης.

Η μητέρα του σε μια σπαρακτική ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε πριν λίγες ώρες: «Σε λίγες ώρες θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι αγάπη μου… Δεν προλάβαμε.. Κάναμε σχέδια για τις διακοπές μας φέτος αλλά ο Θεός σε ήθελε εκεί κοντά του… Κωνσταντινούλη μου μικρέ μου μαχητή άγγελε μου… Ήδη λείπεις…».

Θυμίζεται ότι το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 29 Απριλίου όταν ο 13χρονος, στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένο όχημα, συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κρεστένων, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.