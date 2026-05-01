Σε βαρύ κλίμα βρίσκεται σήμερα τοπική κοινωνία της Ηλείας καθώς πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 11:00 η κηδεία του 13χρονου Κωνσταντίνου Καούκη, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα, ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι στα Μακρίσια.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων. Συγγενείς, συμμαθητές και φίλοι του 13χρονου παραμένουν σοκαρισμένοι από το τραγικό συμβάν, με πολλούς να πηγαίνουν στο σημείο του δυστυχήματος και να αφήνουν ένα λουλούδι.

Η μητέρα του σε μια σπαρακτική ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε: «Σε λίγες ώρες θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι αγάπη μου… Δεν προλάβαμε.. Κάναμε σχέδια για τις διακοπές μας φέτος αλλά ο Θεός σε ήθελε εκεί κοντά του… Κωνσταντινούλη μου μικρέ μου μαχητή άγγελε μου… Ήδη λείπεις…».

Σε άλλη, χθεσινή της ανάρτηση, είχε γράψει συγκλονισμένη: «Σε γέννησα για να μου φύγεις στα 13; Μονάκριβε Κωνσταντίνε μου… Καλό παράδεισο άγγελέ μου… Δεν μπορώ ειλικρινά να το πιστέψω… 29/04/2026… Καλό μου παιδάκι…».

Η γιαγιά του 13χρονου, εμφανώς συντετριμμένη, μίλησε χθες για την απώλεια του παιδιού που -όπως είπε- μεγάλωσε σαν δικό της. «Εμείς χάσαμε το παιδί μας. Ο Κωνσταντίνος ήταν το αίμα από το αίμα μου. Τι να λέμε τώρα. Ήταν η κακιά η ώρα. Το παιδάκι μας έτρεχε με το πατίνι. Έτυχε. Έτυχε. Μας έτυχε η μαύρη μέρα. Δεν μας φταίει κανένας απολύτως».

Θυμίζεται ότι το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 29 Απριλίου όταν ο 13χρονος, στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένο όχημα, συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κρεστένων, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.