Αρνητικός εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ στο ενδεχόμενο να φορέσει αλεξίσφαιρο γιλέκο σε μελλοντικές δημόσιες εμφανίσεις του, μετά την πρόσφατη επίθεση κατά τη διάρκεια του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων, δεν έκρυψε τον σκεπτικισμό του, δίνοντας μάλιστα και μια πιο… προσωπική διάσταση στο θέμα: «Δεν ξέρω αν μου αρέσει να φαίνομαι 10 κιλά πιο χοντρός», σχολίασε χαρακτηριστικά.

I asked President Trump if he will start wearing a bulletproof vest. pic.twitter.com/AvxvI5w0OY — Libbey Dean (@LibbeyDean_) April 30, 2026

Το ζήτημα της ασφάλειάς του παραμένει ωστόσο ανοιχτό. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται «σε εξέλιξη συζητήσεις» σε ανώτατο επίπεδο για το ενδεχόμενο να υιοθετηθούν πρόσθετα μέτρα προστασίας, μεταξύ των οποίων και η χρήση αλεξίσφαιρου γιλέκου σε δημόσιες εμφανίσεις.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι έχει δεχθεί σχετικές εισηγήσεις, χωρίς όμως να καταλήγει: «Με έχουν ρωτήσει. Μάλλον είναι κάτι που πρέπει να εξετάσει κανείς. Από τη μία δεν θες να το κάνεις, γιατί είναι σαν να υποχωρείς μπροστά στο κακό. Οπότε δεν ξέρω. Ωστόσο, με έχουν ρωτήσει», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών που έχουν εγείρει ανησυχία για την ασφάλειά του. Πρόκειται για την τρίτη απόπειρα εναντίον του τα τελευταία δύο χρόνια, με σοβαρότερη εκείνη του 2024, όταν τραυματίστηκε στο αυτί από πυρά ενόπλου κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια.

