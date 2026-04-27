Ο Λευκός Οίκος φέρεται να εξετάζει την εφαρμογή νέων μέτρων ασφαλείας για τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τρεις απόπειρες κατά της ζωής του τα τελευταία δύο χρόνια, μεταξύ των οποίων και η πιθανή χρήση αλεξίσφαιρου γιλέκου σε δημόσιες εμφανίσεις.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Fox News, Πίτερ Ντούσι, την Κυριακή βρίσκονταν σε εξέλιξη συζητήσεις «στα υψηλότερα επίπεδα» σχετικά με το ενδεχόμενο «ο πρόεδρος Τραμπ να χρειαστεί να αρχίσει να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο σε μελλοντικές δημόσιες εκδηλώσεις».

Ο πρόεδρος έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τρεις σοβαρές απειλές κατά της ζωής του από ένοπλους δράστες, εκ των οποίων ο ένας έφτασε σε απόσταση εκατοστών από το να τον πλήξει θανάσιμα στο κεφάλι.

Το βράδυ του Σαββάτου, στην Ουάσινγκτον, κατά τη διάρκεια του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ο Κόουλ Άλεν, που χαρακτηρίζεται ως μανιακός με έντονα αντι-Τραμπ αισθήματα, εισέβαλε σε σημείο ελέγχου ασφαλείας στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όπου διεξαγόταν η εκδήλωση, και αντάλλαξε πυρά με πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, τραυματίζοντας έναν από αυτούς στον προστατευτικό εξοπλισμό του.

Σύμφωνα με ένα μανιφέστο που απέστειλε στην οικογένειά του δέκα λεπτά πριν την επίθεση και το οποίο παραδόθηκε από τον αδελφό του στην αστυνομία του Κονέκτικατ και περιήλθε στην κατοχή της New York Post, ο Άλεν είχε ως στόχο τον Τραμπ και οποιονδήποτε άλλο αξιωματούχο της κυβέρνησης μπορούσε να βάλει στο στόχαστρο.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών, ενώ ο πράκτορας που τραυματίστηκε αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

Ο πρόεδρος είχε γίνει στόχος ενόπλων και δύο φορές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024. Στις 13 Ιουλίου, ο μοναχικός δράστης Τόμας Κρουκς τραυμάτισε ελαφρά το αυτί του προέδρου, σκότωσε έναν πυροσβέστη και τραυμάτισε σοβαρά δύο ακόμη υποστηρικτές του Τραμπ, όταν άνοιξε πυρ από ταράτσα κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια. Ο Κρουκς σκοτώθηκε όταν οι άνδρες ασφαλείας του Τραμπ ανταπέδωσαν τα πυρά.

Δύο μήνες αργότερα, ο Ράιαν Ρουθ είχε κατασκηνώσει για 12 ώρες σε θέση ελεύθερου σκοπευτή, οπλισμένος με ημιαυτόματο τουφέκι SKS, στην περίμετρο του γηπέδου γκολφ Trump International στο West Palm Beach, την ώρα που ο τότε υποψήφιος Τραμπ έπαιζε γκολφ. Ο Ρουθ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη τον Φεβρουάριο.