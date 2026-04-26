Η βραδιά που ήταν προγραμματισμένη ως μια από τις πιο προβεβλημένες πολιτικο-δημοσιογραφικές εκδηλώσεις της χρονιάς στην Ουάσινγκτον μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε σκηνικό πανικού, όταν ήχοι πυροβολισμών διέκοψαν αιφνιδιαστικά το δείπνο στο οποίο παρευρισκόταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σοβαρό περιστατικό ασφαλείας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Μυστικής Υπηρεσίας.

🚨🚨🚨BREAKING: President Trump was just rushed off the stage during the White House Correspondents’ Association after reports of shots being fired.



Armed officers are heard yelling, "Stay down!" pic.twitter.com/6dOCuEvVD3 — Breaking911 (@Breaking911) April 26, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνθηκε αμέσως από τον χώρο υπό την προστασία πρακτόρων, όπως καταγράφηκε και σε βίντεο που δείχνουν την ταχεία εκκένωση της αίθουσας.

Αρχικά υπήρξαν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με τον δράστη, με ορισμένα μέσα να αναφέρουν ότι είναι νεκρός, ωστόσο στη συνέχεια οι Αρχές διευκρίνισαν ότι έχει συλληφθεί. Πρόκειται για έναν 30χρονο άνδρα από την Καλιφόρνια, ο οποίος έχει ήδη ταυτοποιηθεί.

Φωτογραφικό υλικό δείχνει τις δυνάμεις ασφαλείας να έχουν θέσει υπό κράτηση έναν άνδρα, χωρίς να είναι απόλυτα σαφές σε πρώτη φάση αν πρόκειται για τον ίδιο δράστη.

Η Μυστική Υπηρεσία ανακοίνωσε πως ένα άτομο συνελήφθη μετά από πυροβολισμούς κοντά στον χώρο της εκδήλωσης, ενώ διαβεβαίωσε για την ασφάλεια των προστατευόμενων προσώπων.

«Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία είναι ασφαλείς μαζί με όλα τα άτομα που τελούν υπό προστασία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος τύπου Άντονι Γκουλιέλμι. «Ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση».

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπόουζερ, μιλά σε συνέντευξη Τύπου μετά από πυροβολισμούς στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

«Η κατάσταση των εμπλεκομένων δεν είναι ακόμη γνωστή και οι αρχές αξιολογούν ενεργά την κατάσταση», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το CNN, ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε κατά το περιστατικό, με τη σφαίρα να χτυπά τον προστατευτικό εξοπλισμό του. Ο πράκτορας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ η κατάστασή του δεν ήταν άμεσα ξεκάθαρη.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκαν από πέντε έως επτά πυροβολισμοί έξω από την αίθουσα της εκδήλωσης.

Aυξημένα μέτρα ασφαλείας

Εκτός από τον πρόεδρο, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, καθώς και μέλη της κυβέρνησης που βρίσκονταν στον χώρο.

Προς το παρόν, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Μυστικής Υπηρεσίας, δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη δεύτερου δράστη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά στην αίθουσα ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο, μετά από μη προσδιορισμένη απειλή στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον

Λίγο μετά το περιστατικό, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση στο Truth Social, αναφέροντας:

«Ήταν μια πραγματικά έντονη βραδιά στην Ουάσινγκτον. Η Μυστική Υπηρεσία και οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έκαναν φανταστική δουλειά. Ενήργησαν γρήγορα και με θάρρος. Ο δράστης συνελήφθη και πρότεινα να “συνεχιστεί η εκδήλωση”, αλλά θα καθοδηγηθούμε πλήρως από τις αρχές επιβολής του νόμου. Θα λάβουν απόφαση σύντομα. Ανεξάρτητα από αυτή την απόφαση, η βραδιά θα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι είχε σχεδιαστεί και απλώς θα χρειαστεί να το κάνουμε ξανά».

Παρά τις αρχικές σκέψεις για συνέχιση του δείπνου, τελικά αποφασίστηκε η οριστική διακοπή της εκδήλωσης.

Ο πρόεδρος των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, Γουεϊτζία Τζιανγκ, είχε αρχικά ανακοινώσει ότι το πρόγραμμα θα επανεκκινήσει, ωστόσο η απόφαση άλλαξε λόγω των συνθηκών.

Ο Τραμπ φέρεται να εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει στην εκδήλωση, όμως η Μυστική Υπηρεσία έκρινε ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν ασφαλές. Τελικά, ο πρόεδρος αποφάσισε να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο και να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Σε νέα ανάρτησή του ανέφερε:

«Οι αρχές επιβολής του νόμου ζήτησαν να αποχωρήσουμε από τον χώρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, κάτι που θα κάνουμε άμεσα. Θα παραχωρήσω συνέντευξη Τύπου σε 30 λεπτά από την αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου. Η Πρώτη Κυρία, καθώς και ο Αντιπρόεδρος και όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι απολύτως ασφαλείς. Θα σας μιλήσουμε σε μισή ώρα. Έχω ήδη επικοινωνήσει με όλους τους υπεύθυνους της εκδήλωσης και θα την επαναπρογραμματίσουμε εντός 30 ημερών».

Πανικός στο Washington Hilton

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου των ανταποκριτών, μιας εκδήλωσης υψηλού προφίλ που συγκεντρώνει δημοσιογράφους και πολιτικά πρόσωπα.

Οι ήχοι των πυροβολισμών προκάλεσαν έντονη αναστάτωση, με τους παρευρισκόμενους να αντιλαμβάνονται άμεσα ότι πρόκειται για σοβαρό περιστατικό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να μιλήσει στην εκδήλωση, η οποία αποτελούσε την πρώτη του παρουσία στο συγκεκριμένο δείπνο, καθώς είχε επιλέξει να μην συμμετάσχει κατά την προηγούμενη θητεία του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ξενοδοχείο Washington Hilton έχει ιστορική φόρτιση, καθώς στον ίδιο χώρο είχε δεχθεί πυροβολισμούς το 1981 ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν.