Viral έγινε ένας καλεσμένος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στο Washington Hilton, ο οποίος συνέχισε να τρώει τη σαλάτα του την ώρα που γύρω του επικρατούσε πανικός μετά τους πυροβολισμούς.

Ο άνδρας ταυτοποιήθηκε από Αμερικανικά μέσα ως ο Μάικλ Γκλαντζ, πράκτορας της Creative Artists Agency. Στο βίντεο που έκανε το γύρο του διαδικτύου ο Γκλαντζ φαίνεται να κάθεται ατάραχος στο τραπέζι του και να τρώει, ενώ άλλοι καλεσμένοι βρίσκουν καταφύγιο κάτω από τραπέζια.

Η viral στιγμή:

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν φέρεται να επιχείρησε να περάσει από σημείο ελέγχου ασφαλείας έχοντας μαζί του όπλα, πριν πέσουν πυροβολισμοί. Ο Ντόναλντ Τραμπ, η Μελάνια Τραμπ, ο Τζέι Ντι Βανς και μέλη της κυβέρνησης απομακρύνθηκαν από τον χώρο από τη Μυστική Υπηρεσία.

Ο Γκλαντζ είπε στο TMZ ότι αισθανόταν ασφαλής μέσα στην αίθουσα λόγω της ισχυρής αστυνομικής παρουσίας. «Δεν βλέπεις κάθε μέρα να συμβαίνει κάτι τέτοιο», ανέφερε.

Την Κυριακή, εξήγησε και γιατί δεν σκέφτηκε να πέσει στο πάτωμα:

«Πρώτον, έχω πρόβλημα με την πλάτη μου», είπε. «Δεν μπορούσα να πέσω στο πάτωμα, και αν το έκανα, θα έπρεπε να φέρουν κόσμο για να με σηκώσουν. Και δεύτερον, είμαι μανιακός με την υγιεινή. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να έπεφτα με το καινούργιο μου σμόκιν στο βρώμικο πάτωμα του Hilton. Δεν γινόταν».

Σύμφωνα με το TMZ, ο Γκλαντζ εκπροσωπεί τον δημοσιογράφο του CNN Γουλφ Μπλίτζερ, ο οποίος δήλωσε στη USA Today ότι βρισκόταν «λίγα μέτρα μακριά από τον ένοπλο» έξω από την αίθουσα όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. «Ήταν τρομακτικό, ήταν δυνατός ο θόρυβος. Οι αστυνομικοί έπεσαν πάνω του και μετά έπεσαν πάνω μου για να με προστατεύσουν», είπε.