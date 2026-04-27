Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρια, ένα κυνηγετικό όπλο και ένα πιστόλι, παρακάμπτοντας την ασφάλεια, κατευθυνόταν προς την αίθουσα δεξιώσεων του ξενοδοχείου Washington Hilton.

Εκείνη τη στιγμή -το βράδυ του Σαββάτου- ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και πολλοί από τους κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους και δημοσιογράφους των ΗΠΑ βρίσκονταν έναν όροφο πιο κάτω, στριμωγμένοι στην αίθουσα δεξιώσεων για ένα επίσημο δείπνο. Ο διάσημος μένταλιστ, Οζ Πέρλμαν, ο διασκεδαστής της βραδιάς, είχε σκύψει πάνω από τον Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια, επιδεικνύοντας ένα από τα κόλπα του στην ανάγνωση του μυαλού, προσπαθώντας να μαντέψει το όνομα που είχε διαλέξει η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου για το μωρό της, το οποίο επρόκειτο να γεννηθεί από μέρα σε μέρα.

Ξαφνικά, η έκφραση στο πρόσωπο του Πέρλμαν φανέρωσε ανησυχία. Αρκετές παράξενα σιγανές εκρήξεις ακούγονταν κάπου στο βάθος. Η Μελάνια Τραμπ έσκυψε κάτω από το τραπέζι. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέμεινε καθισμένος, ενώ πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, ντυμένοι με σμόκιν, τον περικύκλωσαν και άρχισαν να τραβούν τα όπλα τους.

FLOTUS Melania's expression says it all. pic.twitter.com/cEwyTy2ML5 — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) April 26, 2026

Αυτό που άκουγε το πλήθος ήταν ο ήχος πυροβολισμών, πριν οι Αρχές καταφέρουν να ακινητοποιήσουν τον ύποπτο, ο οποίος δεν πρόλαβε να μπει στην αίθουσα δεξιώσεων. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή, ήταν δύσκολο να καταλάβει κανείς τι ακριβώς συνέβαινε. Οι καλεσμένοι έπεσαν στο πάτωμα και κρύφτηκαν πίσω από καρέκλες. Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας σκαρφάλωσαν πάνω από τραπέζια για να προστατεύσουν μέλη του υπουργικού συμβουλίου και μερικούς από τους υψηλότερους αξιωματούχους της χώρας, σπάζοντας πιάτα που είχαν σερβιριστεί μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα.

Καθώς οι πράκτορες έβγαζαν βιαστικά τον πρόεδρο από την αίθουσα, ο Τραμπ φάνηκε να σκοντάφτει ή να τον σπρώχνουν. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς απομακρύνθηκε από τη θέση του. Όταν οι πράκτορες άρπαξαν την Τούλσι Γκάμπαρντ, τη διευθύντρια εθνικών πληροφοριών, κόλλησαν για λίγο ανάμεσα σε δύο τραπέζια που ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους και αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία προς μια άλλη έξοδο.

Ο ύποπτος, που ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνια, συνελήφθη γρήγορα. Και ενώ η έρευνα βρίσκεται στα αρχικά της στάδια, ο Τοντ Μπλανς, αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας, δήλωσε ότι ο Τραμπ ήταν «πιθανότατα» στόχος, μαζί με άλλους στην κυβέρνηση.

Ήταν μια συγκλονιστική βραδιά, γράφουν οι New York Times. Στην Ουάσιγκτον, στην εποχή Τραμπ, δεν φαίνεται να περνάει εβδομάδα χωρίς κάποια εξαιρετική ανατροπή των γεγονότων. «Μέχρι το τέλος της βραδιάς, ο πρόεδρος θα έδειχνε ευγένεια στους δημοσιογράφους που είχε σχεδιάσει να κατακρίνει και, μετά από 15 μήνες επιθέσεων εναντίον Δημοκρατικών και δημοσιογράφων ως εχθρών, θα εκμεταλλευόταν την ευκαιρία για να καλέσει σε ενότητα», σχολιάζουν. Ο Τραμπ έσπευσε να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο για να μιλήσει στον λαό για αυτό που μόλις είχε περάσει, υπονοώντας ότι μόνο οι πιο σημαντικοί ηγέτες γίνονται στόχοι δολοφόνων και εκμεταλλευόμενος τη στιγμή για να προωθήσει την ανάγκη για την αγαπημένη του αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου.

Δημοσιογράφοι και influencers που βρίσκονταν στον χώρο έτρεξαν να βρουν καταφύγιο, αλλά όχι χωρίς να κρατήσουν ψηλά τα κινητά τους για ζωντανές μεταδόσεις, αναρτήσεις στο Instagram και τεκμηρίωση ενός εγκλήματος που βρισκόταν σε εξέλιξη. Μερικοί από αυτούς κατάφεραν να παρευρεθούν στα πάρτι που διοργανώθηκαν μετά το δείπνο σε διάφορα σημεία της πόλης, αλλά οι συγκεντρώσεις αυτές είχαν περιοριστεί ή ήταν μισοάδειες, καθώς πολλοί δημοσιογράφοι κατέληξαν να εργάζονται μέχρι αργά το βράδυ.

Αυτή η περιγραφή του πανδαιμόνιου που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου βασίζεται σε ρεπορτάζ δημοσιογράφων της New York Times που βρισκόταν στον τόπο των γεγονότων, σε βίντεο από κάμερες παρακολούθησης και σε συνεντεύξεις με άλλους μάρτυρες.

«Πυροβολισμοί!»

Ακόμη και πριν ξεσπάσει το χάος, το Σάββατο αναμενόταν να είναι έντονο. Αλλά όχι έτσι.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ παρευρέθηκε σε αυτό το επίσημο δείπνο ως πρόεδρος. Καθώς έβγαινε από την είσοδο του Λευκού Οίκου λίγα λεπτά πριν τις 8 μ.μ., κοιτούσε ένα τυπωμένο αντίγραφο της ομιλίας που σχεδίαζε να δώσει εκείνο το βράδυ — μια ομιλία που αργότερα θα χαρακτήριζε ως την «πιο ακατάλληλη ομιλία που έχει γίνει ποτέ». Κανείς δεν θα κατάφερνε να την ακούσει.

Μέσα στην τεράστια αίθουσα χορού, οι καλεσμένοι κάθονταν σε τραπέζια των 10. Οι σερβιτόροι, σπρώχνοντας για να περάσουν μέσα από την κατάμεστη αίθουσα με περισσότερα από 230 τραπέζια, έκαναν τον γύρο για να μοιράσουν μπουκάλια σαμπάνιας.

Παρόντες ήταν οι περισσότεροι από το υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ και οι ανώτατοι αξιωματούχοι. Ο Κας Πατέλ, διευθυντής του FBI, καθόταν προς το πίσω μέρος της αίθουσας μαζί με ανθρώπους από την εφημερίδα «The Daily Mail». Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, και ο Λι Ζέλντιν, διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος, βρισκόντουσαν πιο κοντά στο μπροστινό μέρος.

Το κύριο πιάτο δεν είχε καν σερβιριστεί όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.

Πράκτορες με όπλα άρχισαν να τρέχουν στους διαδρόμους έξω από την αίθουσα δεξιώσεων, φωνάζοντας στους ανθρώπους να πέσουν κάτω. Οι σερβιτόροι με τα λευκά σακάκια φώναζαν τρομοκρατημένοι καθώς έτρεχαν να κρυφτούν σε μια σκάλα. Οι πυροβολισμοί ακούγονταν σαν σπασμένα πιάτα· ο πρόεδρος θα έλεγε αργότερα ότι νόμιζε ότι ήταν ένας δίσκος που χτύπησε στο πάτωμα.

«Πυροβολισμοί, πυροβολισμοί!» φώναζαν οι πράκτορες καθώς έσπρωχναν τη μικρή ομάδα δημοσιογράφων και φωτογράφων που ταξίδευαν με τον πρόεδρο σε μια γωνία, κοντά στον τοίχο.

Λίγο αργότερα, διάφορα μέλη του υπουργικού συμβουλίου με ισχυρή φρουρά συνοδεύτηκαν έξω από την αίθουσα χορού με συγκλονισμένα βλέμματα στα πρόσωπά τους. Ο υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, και η σύζυγός του, Σέριλ Χάινς, εμφανίστηκαν πρώτοι στη γωνία· οι φρουροί κρατούσαν τον Κένεντι τόσο σφιχτά που φαινόταν να κουτσαίνει. Οι παρευρισκόμενοι ανησύχησαν μήπως είχε πυροβοληθεί. Οι φρουροί του τον στήριξαν λίγο πιο όρθιο καθώς άρχισαν να χτυπούν με τις γροθιές τους την πόρτα ενός ανελκυστήρα για να την ανοίξουν.

Η Τζανίν Πίρο, εισαγγελέας της Περιφέρειας της Κολούμπια, έστριψε από τη γωνία και μπήκε σε άλλο ασανσέρ. Ο Πατέλ έτρεξε στο διάδρομο με δύο άνδρες να τον ακολουθούν.

Μέσα στην αίθουσα δεξιώσεων, ενώ οι καλεσμένοι έβρισκαν καταφύγιο κάτω από τραπέζια και πίσω από καρέκλες, ο Μάικλ Γκλαντζ, κορυφαίος πράκτορας της Creative Artists Agency, παρέμεινε στη θέση του και έτρωγε τη μπουράτα στο πιάτο του — μια έντονη αντίθεση με τη χαοτική σκηνή που εκτυλισσόταν, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά και έγινε viral στα κοινωνικά μέσα. Την Κυριακή, ο Γκλαντζ είπε ότι δεν σκέφτηκε να φύγει από τη θέση του.

«Πρώτον, έχω πρόβλημα με την πλάτη μου», είπε. «Δεν μπορούσα να πέσω στο πάτωμα, και αν το έκανα, θα έπρεπε να φέρουν κόσμο για να με σηκώσουν. Και δεύτερον, είμαι μανιακός με την υγιεινή. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να έπεφτα με το καινούργιο μου σμόκιν στο βρώμικο πάτωμα του Hilton. Δεν γινόταν».

«Ας συνεχιστεί η παράσταση»

Λίγο μετά την απομάκρυνση του Τραμπ από τη σκηνή, ο ίδιος κατέστησε σαφές ότι ήθελε το δείπνο να συνεχιστεί. «Τι βραδιά στην Ουάσιγκτον», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social στις 9:17 μ.μ. «Οι Μυστικές Υπηρεσίες και οι Αρχές έκαναν φανταστική δουλειά. Ενήργησαν γρήγορα και γενναία. Ο δράστης έχει συλληφθεί και έχω προτείνει να “ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ”, αλλά θα ακολουθήσουμε πλήρως τις οδηγίες των Αρχών επιβολής του νόμου».

Το προσωπικό του ξενοδοχείου έφτιαξε ξανά το κεντρικό τραπέζι και ξαναγέμισε τα ποτήρια με νερό και πάγο. Η Weijia Jiang, ανταποκρίτρια του CBS News και πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, επέστρεψε για λίγο στη σκηνή και ανακοίνωσε ότι το δείπνο θα ξαναρχίσει σύντομα.

«Ξέρω ότι όλοι θα θέλετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν τις έχουμε», είπε η Jiang. «Μπορώ όμως να σας πω ότι το πρόγραμμά μας θα ξαναρχίσει σε λίγα λεπτά και θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες να μοιραστούμε επίσης σε λίγα λεπτά».

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι ασφαλείας αποφάσισαν τελικά ότι ο Τραμπ έπρεπε να φύγει. «Οι αρχές επιβολής του νόμου μας ζήτησαν να εγκαταλείψουμε τις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, κάτι που θα κάνουμε αμέσως», ανέβασε ο πρόεδρος στο Truth Social στις 9:36 μ.μ.

Είπε επίσης ότι θα έδινε συνέντευξη Τύπου «σε 30 λεπτά».

Η ομάδα των δημοσιογράφων που ταξιδεύει με τον πρόεδρο όπου κι αν πάει — γνωστή ως press pool — οδηγήθηκε πίσω στον επάνω όροφο, έξω από το Hilton και στα φορτηγάκια που περίμεναν. Η προεδρική αυτοκινητοπομπή έφυγε από το πάρκινγκ στις 9:45 μ.μ., κατεβαίνοντας γρήγορα τον λόφο πίσω προς τον Λευκό Οίκο.

Πίσω στον Λευκό Οίκο, ο υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Μάρκο Ρούμπιο, περπατούσε νευρικά έξω στον δρόμο μπροστά από τη Δυτική Πτέρυγα φορώντας το σμόκιν του. Σύντομα θα βρισκόταν στο πλευρό του προέδρου σε μια συνέντευξη Τύπου που ξεκίνησε λίγο μετά τις 10:30 μ.μ.