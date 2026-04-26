Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον ένοπλο που άνοιξε πυρ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον, προκαλώντας σκηνές πανικού και την άμεση εκκένωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Τραμπ: «Είναι ένας άρρωστος άνθρωπος – Είχε γράψει ένα πολύ αντιχριστιανικό μανιφέστο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά το περιστατικό, ευχαρίστησε τις δυνάμεις ασφαλείας για την άμεση επέμβασή τους, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση αντιμετωπίστηκε γρήγορα και αποτελεσματικά.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι ο δράστης «ακινητοποιήθηκε από τους πράκτορες» και πως το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις.

Λίγο αργότερα μιλώντας στο Fox News o Τραμπ δήλωσε ότι ο ύποπτος που συνελήφθη αφότου προσπάθησε να μπει οπλισμένος στην αίθουσα χορού όπου λάμβανε χώρα το Δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ακινητοποιήθηκε από άνδρες της επιβολής της τάξης και δεν πλησίασε κοντά για να μπει στην αίθουσα.

Ο δράστης είναι ένας άρρωστος άνθρωπος, είχε πολύ μίσος για αρκετό καιρό. Είχε γράψει ένα πολύ αντιχριστιανικό μανιφέστο. Όταν διαβάσετε το μανιφέστο του, μισεί τους χριστιανούς, δήλωσε.

Η οικογένειά του γνώριζε ότι αυτός έχει πρόβλημα, δήλωσε επίσης ο πρόεδρος Τραμπ κάνοντας λόγο για ένα άτομο προφανώς πολύ διαταραγμένο.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ αυτών και το CNN, ο 31χρονος ύποπτος που έχει τεθεί υπό κράτηση δεν συνεργάζεται με τις αρχές, ενώ κρατείται για ανάκριση στο πλαίσιο της έρευνας του FBI, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι ομοσπονδιακές αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών δεδομένων και προσωπικών αντικειμένων του δράστη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δώσει σαφή εικόνα για το κίνητρο της επίθεσης ή για το πώς προμηθεύτηκε τα όπλα.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε στο CNN ότι ο ύποπτος φαίνεται να είχε ως στόχο αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως το κίνητρο.

Μιλώντας και στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC, τόνισε ότι «εξακολουθούν να διερευνούν» αν ο βασικός στόχος ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος ή άλλα μέλη της κυβέρνησης.

«Γνωρίζουμε ότι υπήρχαν κάποια γραπτά και έχουμε ήδη μιλήσει με αρκετούς μάρτυρες που τον γνώριζαν», ανέφερε. «Πιστεύουμε ότι στόχος ήταν αξιωματούχοι της κυβέρνησης. Προφανώς, ο πρόεδρος Τραμπ είναι μέλος της κυβέρνησης, ο επικεφαλής της, αλλά όσον αφορά συγκεκριμένες απειλές που ενδέχεται να είχαν κοινοποιηθεί εκ των προτέρων, εξακολουθούμε να ερευνούμε ενεργά αυτά τα στοιχεία», ανέφερε.

Κατείχε νόμιμα δύο όπλα

Ο συλληφθείς αγόρασε δύο όπλα νόμιμα το 2023 και το 2025, όπως δήλωσε αξιωματούχος στο CNN.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο ύποπτος δεν είχε καταγραφεί στα αρχεία πριν από τον πυροβολισμό. Στο πλαίσιο του συνήθους πρωτοκόλλου ασφαλείας, όλα τα ονόματα των ατόμων που διέμεναν στο ξενοδοχείο ελέγχθηκαν στις κυβερνητικές βάσεις δεδομένων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε βάρος του δράστη αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες από ομοσπονδιακό δικαστήριο για επίθεση κατά ομοσπονδιακού πράκτορα και χρήση πυροβόλου όπλου με πρόθεση ανθρωποκτονίας.

Ο ίδιος δεν συνεργάζεται με τους ανακριτές, αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Την ίδια ώρα, ένας καθηγητής πανεπιστημίου μίλησε στο Associated Press για τον βασικό ύποπτο, Κόουλ Άλεν, περιγράφοντάς τον ως «ευγενικό και καλό άνθρωπο».

Συγκεκριμένα, ο καθηγητής πληροφορικής Μπιν Τανγκ, που τον είχε φοιτητή στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια–Dominguez Hills, ανέφερε ότι ο Άλεν ήταν «πολύ καλός φοιτητής», καθόταν πάντα στην πρώτη σειρά και έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μαθήματα.

«Ήταν ήρεμος, πολύ ευγενικός, καλός τύπος. Είμαι πολύ σοκαρισμένος που βλέπω τις ειδήσεις», δήλωσε.

Το πανεπιστήμιο επιβεβαίωσε ότι φοιτητής με το όνομα Κόουλ Άλεν αποφοίτησε το 2025, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται αν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση.

Καρολίν Λέβιτ: «Ένας διεφθαρμένος τρελός προσπάθησε να σκοτώσει τον Πρόεδρο»

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, η εκπρόσωπος Τύπου Καρολίν Λέβιτ περιέγραψε το περιστατικό με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κάνοντας λόγο για «έναν τρελό που προσπάθησε να σκοτώσει τον Πρόεδρο», τονίζοντας παράλληλα ότι η αντίδραση της Secret Service ήταν άμεση και καθοριστική.

Όπως υπογράμμισε, η εκκένωση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις οργανωμένης απειλής ή ευρύτερου σχεδίου πίσω από την επίθεση.