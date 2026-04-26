Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες χάους και πανικού που καταγράφηκαν χθες στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον, μετά την ένοπλη επίθεση που προκάλεσε συναγερμό στις αμερικανικές αρχές.

Σε νέο βίντεο που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, αποτυπώνονται τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν τους πυροβολισμούς, όταν πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών εισέβαλαν στην αίθουσα και προχώρησαν σε άμεση εκκένωση του χώρου, απομακρύνοντας τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τις συζύγους τους.

President Trump and Vice President JD Vance were rushed off the stage after shots were fired at the White House Correspondents’ Dinner.#news pic.twitter.com/YQuG8gzTMf — MS NOW (@MSNOWNews) April 26, 2026

Στα πλάνα διακρίνεται η ταχεία κινητοποίηση των ανδρών ασφαλείας, με τους δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους να απομακρύνονται σχεδόν ταυτόχρονα από διαφορετικά σημεία της αίθουσας, σε μια επιχείρηση που εκτυλίχθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα.

Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανίζεται να οδηγείται πρώτος εκτός του χώρου από πράκτορα ασφαλείας, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα οι ομάδες προστασίας επανέρχονται και συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ σε ασφαλές σημείο, τη στιγμή που εκείνος βρίσκεται σκυμμένος κάτω από τραπέζι.

Σύμφωνα με ειδικούς ασφαλείας, η εικόνα αυτή δεν υποδηλώνει σειρά προτεραιότητας ή διαφοροποίηση προστασίας, αλλά τον τρόπο λειτουργίας των πρωτοκόλλων σε πραγματικό χρόνο.

Σε περιπτώσεις άμεσης απειλής, οι εκκενώσεις δεν γίνονται γραμμικά, αλλά ταυτόχρονα και σε πολλαπλά σημεία, με κάθε ομάδα ασφαλείας να δρα αυτόνομα ανάλογα με την εγγύτητα στον προστατευόμενο και τις διαθέσιμες οδούς διαφυγής.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές ασφαλείας στις ΗΠΑ, σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις η εικόνα που καταγράφεται σε βίντεο μπορεί να είναι παραπλανητική, καθώς διαφορετικές ομάδες κινήθηκαν ταυτόχρονα για να απομακρύνουν τους αξιωματούχους, χωρίς να ακολουθείται αυστηρή “σειρά” εκκένωσης.

The US President Donald Trump is safe and a suspect has been detained after a shooting incident at the White House correspondents' dinner on Saturday evening.



Read more here: https://t.co/v6BVdeAVJj pic.twitter.com/ETtbA2vwA6 — Financial Times (@FT) April 26, 2026

Το υλικό έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα social media, με χρήστες να σχολιάζουν τη ροή των εικόνων και να διατυπώνουν ερωτήματα για τη διαχείριση της κρίσης, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ένδειξη ότι υπήρξε προτεραιοποίηση στην απομάκρυνση των δύο αξιωματούχων.

Στο μεταξύ, η ασφάλεια του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται ξανά στο μικροσκόπιο, καθώς εγείρονται ερωτήματα για το πώς ο ένοπλος κατάφερε να πλησιάσει τόσο κοντά σε μια εκδήλωση υψηλής προστασίας.

Ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, λίγες ώρες μετά το περιστατικό, επαίνεσε με ανάρτησή του τα μέλη της Secret Service για την άμεση αντίδρασή τους και την εξουδετέρωση της απειλής.