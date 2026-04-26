Η ταυτότητα του άνδρα που φέρεται να βρίσκεται πίσω από τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου έρχεται σταδιακά στο φως, καθώς οι Αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία για το προφίλ και τη δράση του πριν από το περιστατικό που προκάλεσε συναγερμό στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με πληροφορίες από δημόσια διαθέσιμα δεδομένα, ο βασικός ύποπτος εργαζόταν ως εκπαιδευτικός, ενώ παράλληλα δραστηριοποιούνταν στον χώρο της ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών στη Νότια Καλιφόρνια.

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, κάτοικος Τόρανς στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, είναι το πρόσωπο που έχουν ταυτοποιήσει οι αρχές ως τον ένοπλο που ακινητοποιήθηκε κοντά στον χώρο της εκδήλωσης, όπου βρίσκονταν ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη. Την πληροφορία μετέφεραν στο CNN δύο άτομα με γνώση της υπόθεσης.

Επαγγελματικό προφίλ που αντιστοιχεί στο όνομά του στο LinkedIn τον παρουσιάζει ως μερικής απασχόλησης καθηγητή στην εταιρεία C2 Education, η οποία ειδικεύεται στην προετοιμασία εξετάσεων και την παροχή ιδιαίτερων μαθημάτων. Μάλιστα, η εταιρεία τον είχε αναδείξει «καθηγητή του μήνα» τον Δεκέμβριο του 2024, όπως προκύπτει από σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς ωστόσο να υπάρξει απάντηση από την πλευρά της σε τηλεφωνικές κλήσεις αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Στο ίδιο προφίλ αναφέρεται ότι ο Άλεν αποφοίτησε το 2017 από το California Institute of Technology με πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στην επιστήμη υπολογιστών από το California State University-Dominguez Hills την περασμένη χρονιά.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Caltech, είχε απασχολήσει τοπικά μέσα ενημέρωσης για τη συμμετοχή του στην ανάπτυξη πρωτοτύπου φρένου έκτακτης ανάγκης για αναπηρικά αμαξίδια.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, είχε προσφέρει 25 δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία της Καμάλα Χάρις τον Οκτώβριο του 2024.

Παράλληλα, εμφανίζεται να δραστηριοποιείται ως δημιουργός βιντεοπαιχνιδιών, έχοντας κυκλοφορήσει ένα ανεξάρτητο παιχνίδι με την ονομασία Bohrdom μέσω της πλατφόρμας Steam, με τιμή 1,99 δολάρια. Για το συγκεκριμένο τίτλο είχε καταθέσει αίτηση εμπορικού σήματος το 2018. Στο LinkedIn του αναφέρει επίσης ότι «αυτή τη στιγμή αναπτύσσει ένα δεύτερο παιχνίδι, με την προσωρινή ονομασία “First Law”».

Η σύλληψή του έγινε αφού φέρεται να εισήλθε στο ξενοδοχείο Washington Hilton και κινήθηκε προς την αίθουσα όπου βρίσκονταν περίπου 2.500 καλεσμένοι, ανάμεσά τους ο πρόεδρος των ΗΠΑ και μέλη της κυβέρνησης.

Οι πυροβολισμοί εκδηλώθηκαν κοντά στο κύριο σημείο ελέγχου ασφαλείας, τη στιγμή που εξελισσόταν το δείπνο. Ο ύποπτος φέρεται να άνοιξε πυρ και να προσπάθησε να κινηθεί προς την αίθουσα, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό, ο οποίος φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, Τζέφρι Κάρολ, ανέφερε ότι ο άνδρας έφερε μαζί του καραμπίνα, πιστόλι και αρκετά μαχαίρια, επισημαίνοντας παράλληλα ότι όλα τα δεδομένα δείχνουν πως πρόκειται για μεμονωμένη ενέργεια, χωρίς ευρύτερη απειλή για το κοινό.

Service agents evacuated President Trump from his table at the White House Correspondents' Association dinner. Cabinet secretaries also left the ballroom, according to witnesses.



Σύμφωνα με το CBS News, ο ύποπτος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του ότι στόχος του ήταν να πυροβολήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Λίγο πριν από την επίσημη ενημέρωση, δημοσιοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας Truth Social εικόνες από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν έναν άνδρα να εισβάλλει από την πύλη ανίχνευσης μετάλλων στην είσοδο της αίθουσας, με τις δυνάμεις ασφαλείας να αντιδρούν άμεσα, τραβώντας τα όπλα τους.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο δράστης έχει τεθεί υπό κράτηση και ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί εκ νέου εντός 30 ημερών. Επίσης, έκανε γνωστό ότι πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε από σφαίρα σε κοντινή απόσταση, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο, καθώς αναμένεται να αναρρώσει πλήρως. Οι έρευνες επεκτείνονται και στην κατοικία του υπόπτου στην Καλιφόρνια.