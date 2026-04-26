Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Σάββατο το βράδυ (τοπική ώρα) ότι ο ύποπτος ο οποίος συνελήφθη έπειτα από πυρά, έξω από τον χώρο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το ετήσιο δείπνο της ένωσης ανταποκριτών Λευκού Οίκου, ήταν «δυνάμει δολοφόνος».

«Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η Δημοκρατία μας υφίσταται επίθεση από δυνητικό δολοφόνο που επιδιώκει να σκοτώσει», τόνισε ο κ. Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην προεδρία, περίπου δυο ώρες μετά το συμβάν.

Το ξενοδοχείο Hilton της Ουάσιγκτον, όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, δεν είναι «ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο», σχολίασε εξάλλου επιτιμητικά ο μεγιστάνας.

Αναγνώρισε πάντως ότι η δύναμη που είχε αναπτυχθεί για την ασφάλεια των υψηλών προσώπων στο ξενοδοχείο το έκανε «πολύ ασφαλές».

Ο ύποπτος, που κατονομομάστηκε από τις αρχές ως Κόουλ Τόμας Άλεν, αναχαιτίστηκε από πράκτορες που φρουρούσαν τον χώρο προτού πλησιάσει καν την αίθουσα όπου βρίσκονταν οι υψηλοί προσκεκλημένοι της WHCA.

Ο νυν πρόεδρος Τραμπ εκτίμησε πως ο ύποπτος είναι «μοναχικός λύκος».

Μπροστά στο ξενοδοχείο αυτό είχε τραυματιστεί από σφαίρα ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν το 1981, σε απόπειρα δολοφονίας του.

«Ήταν, κατά κάποιον τρόπο, πολύ καλό, αληθινά πολύ καλό το ότι είδαμε κάποιον να ορμά σε σημείο ελέγχου ασφαλείας οπλισμένος με πολλά όπλα και να εξουδετερώνεται από μερικά πολύ θαρραλέα μέλη της Secret Service, τα οποία ανέλαβαν δράση πολύ γρήγορα», είπε ακόμα ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Τραμπ ενημέρωσε το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα) ότι μέλος των δυνάμεων επιβολής της τάξης τραυματίστηκε όταν ανταλλάχθηκαν πυρά με ύποπτο, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση έξω από τον χώρο όπου παρέθετε το ετήσιο δείπνο της η ένωση ανταποκριτών Λευκού Οίκου (WHCA), σε γνωστό ξενοδοχείο στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Ο αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε ακόμη ότι μέλος των δυνάμεων επιβολής της τάξης τραυματίστηκε όταν ανταλλάχθηκαν τα πυρά. Ο πράκτορας αυτός σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φόραγε, διευκρίνισε ο κ. Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την προεδρία, περίπου δυο ώρες μετά το συμβάν.