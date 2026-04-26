Σε σοκ παραμένει η παγκόσμια κοινή γνώμη από την επίθεση ενόπλου σε χώρο δεξίωσης που παρευρισκόταν το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ, το βράδυ του Σαββάτου στην Ουάσινγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια, αλλά και κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης απομακρύνθηκαν άμεσα από το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου, με πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας να αναλαμβάνουν την ασφαλή αποχώρησή τους, έπειτα από ένοπλο περιστατικό κοντά στον χώρο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ένας άνδρας άνοιξε πυρ με καραμπίνα σε σημείο ελέγχου στο ξενοδοχείο Washington Hilton, τραυματίζοντας έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, πριν τεθεί υπό έλεγχο και συλληφθεί.

Πήρε εξιτήριο ο τραυματίας πράκτορας

Ο ίδιος ο Τραμπ, σε έκτακτη ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ανέφερε ότι ο τραυματισμένος πράκτορας σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του και βρίσκεται σε «καλή κατάσταση». Την ίδια εικόνα επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας, Άντονι Γκουγκλιέλμι, σημειώνοντας ότι ο πράκτορας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Παραμένει ασαφές αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο βασικός στόχος της επίθεσης, αν και ο ίδιος δήλωσε πως θεωρεί ότι ενδεχομένως να ήταν. Υπενθυμίζεται ότι από το 2024 έχουν καταγραφεί δύο απόπειρες σε βάρος του.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν από την Καλιφόρνια. Οι πληροφορίες για το προφίλ του είναι περιορισμένες, ωστόσο φαίνεται να εργάζεται ως εκπαιδευτικός στην περιοχή του Τόρανς, κοντά στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με τις αρχές, έφερε μαζί του καραμπίνα, πιστόλι και μαχαίρια, ενώ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά τη σύλληψή του. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση, αν και υπάρχουν αναφορές ότι φέρεται να δήλωσε πως ήθελε να πυροβολήσει κυβερνητικούς αξιωματούχους. Πιθανολογείται επίσης ότι διέμενε στο ίδιο το ξενοδοχείο.

Πώς μπήκε;

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, δεδομένου ότι στην εκδήλωση παρευρίσκονταν πολυάριθμα υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.

Στο επίκεντρο της έρευνας αναμένεται να βρεθεί το πώς ο 31χρονος κατάφερε να εισέλθει στον χώρο μεταφέροντας οπλισμό, παρά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις στην Ουάσινγκτον, με την παρουσία κορυφαίων πολιτικών και δημοσιογράφων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ συμμετείχε σε αυτό, καθώς στο παρελθόν το είχε μποϊκοτάρει.

Αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραχώρησε έκτακτη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, έχοντας στο πλευρό του τον αντιπρόεδρο Βανς, ενώ η Μελάνια Τραμπ παρακολουθούσε.

Ο ίδιος ανάρτησε φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου στο Truth Social, περιγράφοντας το περιστατικό: «Ξέρετε, όρμησε από 50 γιάρδες μακριά, οπότε ήταν πολύ μακριά από την αίθουσα», προσθέτοντας ότι πρόκειται, κατά την εκτίμησή του, για «μοναχικό λύκο».

«USA! USA!»

Σε οπτικό υλικό από τη βραδιά διακρίνεται ο Τραμπ με τη σύζυγό του στο τραπέζι, όταν ξαφνικά επικρατεί ένταση μετά τους πυροβολισμούς. Ακούγονται φωνές «πέστε κάτω!», ενώ πολλοί από τους περίπου 2.600 παρευρισκομένους καλύπτονται κάτω από τραπέζια. Οι δυνάμεις ασφαλείας βγάζουν όπλα και αναλαμβάνουν θέσεις, προστατεύοντας τα κυβερνητικά στελέχη. Ένοπλοι πράκτορες με πλήρη εξάρτυση καταφθάνουν στον χώρο, την ώρα που ο πρόεδρος, η Μελάνια Τραμπ και ο Βανς απομακρύνονται. Την ίδια στιγμή, ενώ η πλειονότητα παραμένει καλυμμένη, ακούγονται συνθήματα «USA! USA!».

Ο Τραμπ ανέφερε αργότερα ότι δεν επιθυμούσε να εγκαταλείψει την εκδήλωση, μια στάση που θύμισε σε πολλούς τη χαρακτηριστική εικόνα του με υψωμένη τη γροθιά μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στην Πενσιλβάνια το 2024.