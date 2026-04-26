Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι πυροβολισμοί στη δεξίωση του Τύπου στην Ουάσινγκτον δεν θα τον αποτρέψουν από τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, αν και πιστεύει ότι το επεισόδιο αυτό δεν έχει σχέση με τη διεθνή κρίση.

«Αυτό δεν θα με αποτρέψει να κερδίσω τον πόλεμο στο Ιράν», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους μερικές ώρες μετά τους πυροβολισμούς στη δεξίωση της Ένωσης των ανταποκριτών που είναι διαπιστευμένοι στο Λευκό Οίκο, από την οποία απομακρύνθηκε εσπευσμένα.

«Δεν ξέρω αν είχε κάποια σχέση με αυτό, αληθινά δεν το πιστεύω, στη βάση αυτών που γνωρίζουμε», πρόσθεσε.

Μερικά λεπτά νωρίτερα είχε απαντήσει «ποτέ δεν ξέρει κανείς», όταν τον ρώτησαν αν πιστεύει ότι οι πυροβολισμοί συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν, τον οποίο άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου μαζί με το Ισραήλ.

Ο άνδρας που άνοιξε πυρ έξω από την αίθουσα όπου παρετίθετο το δείπνο είπε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του ότι ήθελε να πυροβολήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το CBS News επικαλούμενο δύο πηγές.

Θυμίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ματαίωσε χθες, Σάββατο, το ταξίδι που επρόκειτο να κάνουν οι απεσταλμένοι του στο Πακιστάν με την ελπίδα να συναντήσουν αντιπροσώπους της Τεχεράνης για να βάλουν τέλος στον πόλεμο.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι ερευνητές αναζητούν τα κίνητρα του δράστη των πυροβολισμών, ο οποίος συνελήφθη και τον οποίο χαρακτήρισε «μοναχικό λύκο».

Το σοβαρό περιστατικό ασφαλείας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Μυστικής Υπηρεσίας.

Το ετήσιο δείπνο των ένωσης είχε αρχίσει, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που ήταν παρόντες, όταν ακούσθηκε μεγάλη αναταραχή στις εισόδους της αίθουσας.

Ακούσθηκαν κραυγές «Κάτω! Κάτω!».

Οι συνδαιτυμόνες αμέσως αμέσως ξάπλωσαν ή γονάτισαν στο πάτωμα, πολλοί απ’ αυτούς κρατώντας πάντως υψωμένα τα κινητά τηλέφωνά τους για να βιντεοσκοπήσουν, ενώ ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, οι οποίοι κάθονταν στο κεντρικό τραπέζι σε ένα υπερυψωμένο σημείο απέναντι στους προσκεκλημένους, απομακρύνθηκαν από την ασφάλεια.

Πράκτορες της Secret Service μπήκαν στην αίθουσα βαριά οπλισμένοι.

Οι δυνάμεις της τάξης διέταξαν στη συνέχεια τους προσκεκλημένους, δημοσιογράφους, υπουργούς, πολιτικούς και διάφορες προσωπικότητες, να εγκαταλείψουν την τεράστια αίθουσα που βρίσκεται στο πρώτο υπόγειο του ξενοδοχείου.

Σε βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου, φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ καθισμένος στο τιμητικό τραπέζι μαζί, μεταξύ άλλων, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και την εκπρόσωπό του Καρολάιν Λέβιτ, καθώς και δημοσιογράφους, ενώ ακούγονται κρότοι που αρχικά δεν προκαλούν καμιά αντίδραση.

Μόνο μερικά δευτερόλεπτα αργότερα οι συνδαιτυμόνες φαίνονται να συνειδητοποιούν πως υπάρχει περιστατικό, με την αγωνία να διαγράφεται εμφανώς στο πρόσωπο της Μελάνια Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνθηκε αμέσως από τον χώρο υπό την προστασία πρακτόρων, όπως καταγράφηκε και σε βίντεο που δείχνουν την ταχεία εκκένωση της αίθουσας.

Αρχικά υπήρξαν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με τον δράστη, με ορισμένα μέσα να αναφέρουν ότι είναι νεκρός, ωστόσο στη συνέχεια οι Αρχές διευκρίνισαν ότι έχει συλληφθεί. Πρόκειται για έναν 30χρονο άνδρα από την Καλιφόρνια, ο οποίος έχει ήδη ταυτοποιηθεί.

Ο ύποπτος, που κατονομομάστηκε από τις αρχές ως Κόουλ Τόμας Άλεν, αναχαιτίστηκε από πράκτορες που φρουρούσαν τον χώρο προτού πλησιάσει καν την αίθουσα όπου βρίσκονταν οι υψηλοί προσκεκλημένοι της WHCA.