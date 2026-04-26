Σάλο προκαλούν στιγμιότυπα από την αίθουσα του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, λίγη ώρα μετά το ένοπλο περιστατικό που οδήγησε στην άμεση απομάκρυνση του Ντόναλντ Τραμπ και της συνοδείας του.

Ενώ είχε προηγηθεί πανικός, με τους πράκτορες του FBI να ουρλιάζουν «πέστε κάτω!» και εκατοντάδες παρευρισκόμενους να καλύπτονται κάτω από τραπέζια την ώρα των πυροβολισμών, οι εικόνες που ακολούθησαν προκαλούν έντονες αντιδράσεις.

Σε αυτές διακρίνονται άτομα –που φέρονται να είναι δημοσιογράφοι ή συνοδοί– να κινούνται ανάμεσα στα τραπέζια, να παίρνουν μπουκάλια κρασιού και σαμπάνιας, ενώ άλλοι καταγράφουν τη στιγμή με τα κινητά τους, βγάζοντας selfies μέσα στον χώρο της δεξίωσης.

Τα βίντεο που αναρτήθηκαν στο Χ, έχουν πυροδοτήσει θύελλα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν με οξύτητα τη συμπεριφορά που καταγράφεται.

«Δείτε τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης πώς αντιδρούν στην απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Τραμπ… κλέβοντας μπουκάλια κρασί! Απόλυτος ξεπεσμός», αναφέρει χαρακτηριστικά μία ανάρτηση.

Behold the main stream media responding to the attempted assassination of President Trump by … stealing bottles of wine! Utter scum pic.twitter.com/Jmxp3fFJKH — David Vance (@DavidVance) April 26, 2026

Άλλος χρήστης αναφέρει: «Αμερικανοί δημοσιογράφοι φέρεται να κατάσχεσαν ακριβά μπουκάλια κρασιού κατά τη διάρκεια του αναφερόμενου περιστατικού με πυροβολισμούς».

Δεν έλειψαν και πιο σαρκαστικές τοποθετήσεις: «Χαχα… για να είμαστε δίκαιοι… κι εγώ θα είχα πιάσει ένα ή δύο μπουκάλια στο δρόμο προς την έξοδο» λέει κάποιος, ενώ υπάρχουν και ειρωνικές αναφορές στο κόστος ζωής: «Εν μέσω της αύξησης των τιμών των αλκοολούχων ποτών στις Ηνωμένες Πολιτείες, και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης δολοφονίας του Τραμπ, οι παρευρισκόμενοι ήταν απασχολημένοι κλέβοντας μπουκάλια κρασιού και σαμπάνιας».

Panique ? Terreur ?

Non. Des invités et journalistes se jettent sur les bouteilles de vin pour les voler tranquillement, comme à la fin d’un open bar. Une femme est filmée en train de rafler plusieurs bouteilles pendant que Trump est évacué. pic.twitter.com/s3SGsdVCzq — Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) April 26, 2026

Σε άλλο πλάνο, και παρά τα όσα έχουν προηγηθεί, εικονίζεται ένας άνδρας να παραμένει μόνος του στο τραπέζι και να συνεχίζει αμέριμνος το δείπνο του.