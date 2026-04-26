Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τον ένοπλο Κόουλ Άλεν ο οποίος φέρεται να έστειλε αντι-Τραμπ μανιφέστο στην οικογένειά του λίγα λεπτά πριν ανοίξει πυρ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η New York Post.

Στο κείμενο, το οποίο εξετάζεται από τις αμερικανικές αρχές, ο δράστης φέρεται να αποκαλεί τον εαυτό του «Friendly Federal Assassin» και να περιγράφει με σκληρή γλώσσα τις προθέσεις του απέναντι σε κυβερνητικούς στόχους της διοίκησης Τραμπ.

Σε αποσπάσματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Allen φέρεται να γράφει ότι «το να γυρίζεις και το άλλο μάγουλο ισχύει μόνο όταν εσύ ο ίδιος υφίστασαι καταπίεση», προσθέτοντας ότι δεν ταυτίζεται με «θύματα πολέμου, παιδιά που λιμοκτονούν ή ανθρώπους που κακοποιήθηκαν από εγκληματίες του συστήματος».

Σε άλλο σημείο του κειμένου, φέρεται να υποστηρίζει ότι η ανοχή απέναντι σε πράξεις βίας «δεν είναι χριστιανική στάση, αλλά συνενοχή στα εγκλήματα του καταπιεστή», ενώ κάνει λόγο για προσωπική του απόφαση να δράσει ενάντια σε αυτό που αντιλαμβάνεται ως πολιτικό σύστημα.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με το ίδιο υλικό, ο δράστης φέρεται να είχε καταρτίσει λίστα πιθανών στόχων μέσα στην αμερικανική κυβέρνηση, την οποία φέρεται να κατέτασσε «κατά σειρά προτεραιότητας», χωρίς να εξαιρεί ανώτερους αξιωματούχους.

Σε άλλο σημείο, περιγράφει και τον σχεδιασμό της επίθεσης, αναφέροντας ότι σκόπευε να χρησιμοποιήσει διαφορετικού τύπου πυρομαχικά ώστε να περιορίσει τις παράπλευρες απώλειες, ενώ ταυτόχρονα αφήνει να εννοηθεί ότι θα προχωρούσε σε εκτεταμένη βία αν αυτό ήταν απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου του.

Ο Allen φέρεται επίσης να ασκεί κριτική στα μέτρα ασφαλείας του χώρου, υποστηρίζοντας ότι η πρόσβαση ήταν τόσο χαλαρή που θα μπορούσε, όπως γράφει, να εισέλθει ακόμη και «βαρύς οπλισμός χωρίς να γίνει αντιληπτός».

«Αν ήμουν Ιρανός πράκτορας αντί για Αμερικανός πολίτης, θα μπορούσα να φέρω ένα βαρύ πολυβόλο εδώ και κανείς δεν θα το είχε καταλάβει», φέρεται να γράφει.

Οι αποκαλύψεις έρχονται ενώ ο δράστης βρίσκεται υπό κράτηση και, σύμφωνα με τις αρχές, δεν συνεργάζεται με το FBI, το οποίο συνεχίζει την έρευνα για το πλήρες κίνητρο, την ψυχική του κατάσταση και το πώς προμηθεύτηκε τον οπλισμό που χρησιμοποίησε.

Την ίδια ώρα, οι ομοσπονδιακές αρχές εξετάζουν την αυθεντικότητα και το πλήρες περιεχόμενο των γραπτών, τα οποία φέρεται να εστάλησαν στην οικογένειά του λίγο πριν την επίθεση, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν αν υπήρχε οργανωμένο σχέδιο ή αν πρόκειται για μεμονωμένη ενέργεια.