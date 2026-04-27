Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News, περιέγραψε λεπτό προς λεπτό τις δραματικές στιγμές της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, ενώ όταν η δημοσιογράφος του διάβασε αποσπάσματα από κείμενα που αποδίδονται στον δράστη και τον χαρακτήριζε «παιδόφιλο, βιαστή και προδότη», ο πρόεδρος των ΗΠΑ, απάντησε «Δεν είμαι βιαστής. Δεν βίασα κανέναν. Συγγνώμη, δεν είμαι παιδόφιλος».

«Διαβάζετε αυτές τις ανοησίες από έναν άρρωστο άνθρωπο με τον οποίο με συνδέετε, πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με εμένα. Έχω πλήρως αθωωθεί», τόνισε, εμφανώς τσαντισμένος ο Τραμπ.

.@POTUS SLAMS @60Minutes: "You should be ashamed of yourself, reading that — because I'm not any of those things." pic.twitter.com/QWxqoUFUaF — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Όσον αφορά το περιστατικό, όπως ανέφερε, αρχικά δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, θεωρώντας ότι ο θόρυβος που ακούστηκε προερχόταν από κάτι συνηθισμένο, όπως η πτώση ενός αντικειμένου.

«Είμαι μεγάλος θαυμαστής των αστυνομικών. Ήταν πολύ γρήγορος. Όταν το βλέπεις στο βίντεο, μοιάζει σχεδόν με μια θολή εικόνα. Αλλά ήταν εκπληκτικό, γιατί μόλις το είδαν, τους είδες να τραβούν τα όπλα τους. Ήταν τόσο επαγγελματίες.» είπε, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το γιατί υπήρξε κάποια ολιγωρία στην απομάκρυνσή του από την αίθουσα σημείωσε πώς έγινε εξαιτίας του «Ήταν λίγο δικό μου φταίξιμο, ήθελα να δω τι γινόταν, και δεν τους το έκανα και τόσο εύκολο. Ήμουν περιτριγυρισμένος από υπέροχους ανθρώπους, και μάλλον τους έκανα να κινηθούν λίγο πιο αργά».

Ο Τραμπ επανέφερε επίσης την πρότασή του για την κατασκευή νέας αίθουσας χορού εντός του Λευκού Οίκου, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να προσφέρει «100% ασφάλεια», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.

"It took 10 seconds for them to flank you, Mr. President, and then 20 seconds to get you out. It looked chaotic…"@POTUS: "It was a little bit me—I wanted to see what was happening, and I wasn't making it that easy for them…I was surrounded by great people, and I probably… pic.twitter.com/PaenM7lMfb — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Σε ερώτηση αν η Πρώτη Κυρία φοβήθηκε, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν θέλω να πω, γιατί στους ανθρώπους δεν αρέσει να λέγεται ότι φοβήθηκαν, αλλά ποιος δεν θα φοβόταν σε μια τέτοια κατάσταση;».

Τέλος, πρότεινε να επαναληφθεί το δείπνο των ανταποκριτών εντός 30 ημερών, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

«Ελπίζω να το ξανακάνουμε. Θα πρέπει να γίνει μέσα σε 30 ημέρες, με ακόμη περισσότερη ασφάλεια και μεγαλύτερη περίμετρο προστασίας».