Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων crypto4me, λίγο μετά την έναρξη του έργου του, παρουσίασε μια επιλογή πακέτων κρυπτονομισμάτων που επιτρέπουν μια απλή είσοδο στον κόσμο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μέσω προκαθορισμένων στρατηγικών. Αυτές έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές θεματικές και επίπεδα κινδύνου, επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέξουν ένα πακέτο σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουν μεμονωμένα κρυπτονομίσματα ξεχωριστά.

Το crypto4me αποτελεί έργο της Madison Six j. s. a., η οποία τον Δεκέμβριο του 2025, ως μία από τις πρώτες, έλαβε άδεια από την Εθνική Τράπεζα της Σλοβακίας για την παροχή υπηρεσιών κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων (MiCA), ισχύουσα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα προσφέρει έξι θεματικά διαφοροποιημένα πακέτα – από την κατανομή του κεφαλαίου σε καθιερωμένα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, έως τον τομέα των τοκενoποιημένων πραγματικών περιουσιακών στοιχείων (RWA), έργα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και την υπολογιστική ισχύ, καθώς και λύσεις επικεντρωμένες στο DeFi, έως στρατηγικές που εστιάζουν σε υποδομές cross-chain ή δυναμικές τάσεις που σχετίζονται με τα memes και την κοινότητα των κρυπτονομισμάτων.

Οι επιμέρους στρατηγικές διαφέρουν όχι μόνο ως προς τη θεματική τους κατεύθυνση, αλλά και ως προς τη δομή και το επίπεδο κινδύνου, επιτρέποντας έτσι στους επενδυτές να επιλέξουν μια προσέγγιση που αντιστοιχεί στην εμπειρία και τις επενδυτικές τους προτιμήσεις.

Η λύση απευθύνεται κυρίως σε αρχάριους καθώς και σε επενδυτές μεσαίου επιπέδου, οι οποίοι αναζητούν έναν απλό και σαφή τρόπο εισόδου στην αγορά κρυπτονομισμάτων, αξιοποιώντας παράλληλα την αρχή της διαφοροποίησης. Τα πακέτα διαχειρίζονται με τρόπο που αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς και τις μακροπρόθεσμες τάσεις στον τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

«Το crypto4me όχι μόνο απλοποιεί την αγορά και τη διακράτηση κρυπτονομισμάτων, αλλά προσφέρει επίσης λύσεις που συνδυάζουν διαφορετικά κρυπτονομίσματα για τους χρήστες σε σύνθεση και αναλογία που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους», δήλωσε ο Miloš Mázor, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Madison Six, και πρόσθεσε: «Η προσβασιμότητα και η ασφάλεια του περιβάλλοντος για την αγορά κρυπτονομισμάτων, ωστόσο, δεν σημαίνουν ότι η είσοδος σε αυτή την αγορά είναι χωρίς κίνδυνο. Αντιθέτως, τα κρυπτονομίσματα αυξάνουν και μειώνουν την αξία τους γρήγορα. Για τον λόγο αυτό δίνουμε έμφαση στην υποστήριξη των πελατών και του κοινού στην εκπαίδευση γύρω από τα κρυπτονομίσματα.»

Η Madison Six, της οποίας η υπηρεσία στοχεύει να αποτελέσει πύλη εισόδου στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων για Ευρωπαίους χρήστες, σχεδιάζει να επεκταθεί σε επιπλέον αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία.

Σχετικά με το crypto4me:

Το crypto4me επιτρέπει την αγορά όλων των βασικών κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των bitcoin, ether και SOL. Σε συμμόρφωση με τις αυστηρές προϋποθέσεις της ευρωπαϊκής άδειας MiCA, η εταιρεία διασφαλίζει τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας για τις συναλλαγές και την αποθήκευση κρυπτονομισμάτων σε πορτοφόλια, καθώς και πρόσθετα μέτρα όπως πολυπαραγοντική ταυτοποίηση πελατών, κρυπτογράφηση και τακτικούς ελέγχους διείσδυσης.

Η υπηρεσία crypto4me λειτουργεί από τη Madison Six j. s. a. Από τις 18 Δεκεμβρίου 2025, η εταιρεία κατέχει άδεια για την παροχή υπηρεσιών σχετικών με κρυπτονομίσματα, η οποία χορηγήθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Σλοβακίας με αριθμό 100-001-025-213 σύμφωνα με τον κανονισμό MiCA*. Παράλληλα, βάσει της εν λόγω άδειας, η εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη να παρέχει υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων διασυνοριακά σε ολόκληρη την ΕΕ/ΕΟΧ.

