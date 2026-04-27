Δικογραφία σε βάρος δύο κρατουμένων στις φυλακές της Κω σχημάτισε η αστυνομική αρχή της Κω σε βάρος δύο αλλοδαπών, έπειτα από καταγγελία ενός 33χρονου ότι τον βίασαν ενός των δικαστικών φυλακών το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο εμπλεκόμενοι, ηλικίας 44 και 33 ετών, κατηγορούνται ότι εισήλθαν στον χώρο που έκανε μπάνιο ο 33χρονος και με τη χρήση σωματικής βίας τον βίασαν.

Οι δύο δράστες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω με την κατηγορία του βιασμού.