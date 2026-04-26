Σκηνές χάους σημειώθηκαν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στο πλοίο «Νήσος Σάμος», κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Πειραιάς – Χίος – Λέσβος, όταν επιβάτες άναψαν τσιγάρο σε εσωτερικό χώρο του πλοίου.

Το περιστατικό, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το kalloninews, προκάλεσε την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί νερό στο εσωτερικό του πλοίου και να επικρατήσει προσωρινός πανικός μεταξύ των επιβατών.

Από τη ρίψη του νερού προκλήθηκαν επίσης υλικές ζημιές σε σημεία του εσωτερικού χώρου.

