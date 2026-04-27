Γνωστοποιήθηκαν οι οι ποινές που επιβλήθηκαν στον Νίκολα Γιόκιτς αλλά και στον Τζούλιους Ραντλ μετά τη σύρραξη που προκάλεσαν στο Game 4 των Τίμπεργουλβς με τους Νάγκετς.

Οι Τίμπεργουλβς έκαναν το 3-1 στη σειρά με τους Νάγκετς επικρατώντας με 112-96 στο Game 4. Το τέλος του αγώνα ωστόσο είχε ως κεντρικό πρόσωπο τον Νίκολα Γιόκιτς για την αντίδρασή του.

Ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης αντί να εξαντλήσει το χρονόμετρο σκόραρε με λέι απ. Ο Σέρβος σέντερ έγινε έξαλλος και πήγε πάνω του καθώς θεώρησε ότι δεν σεβάστηκε εκείνον και τον σύλλογό του.

Οι δύο παίκτες πιάστηκαν στα χέρια και ενώ σε αυτήν την ένταση ενεπλάκη και ο Τζούλιους Ραντλ που τα έβαλε με τον Γιόκιτς για να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του. Οι Γιόκιτς και Ραντλ αποβλήθηκαν από το ματς με σχεδόν ένα δευτερόλεπτο να απομένει για το τέλος.

Όσο για τις ποινές τους; Ο Σέρβος σούπερ σταρ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 50 χιλιάδων δολαρίων και ο Τζούλιους Ραντλ με 35 χιλιάδες δολάρια.