Ο χωρισμός σπάνια είναι εύκολη υπόθεση. Για κάποιους είναι μια ειλικρινής συζήτηση που κλείνει έναν κύκλο με σεβασμό. Για άλλους, μια αργή απομάκρυνση, ένας τσακωμός ή ακόμη και μια ξαφνική εξαφάνιση χωρίς εξηγήσεις. Όποια μορφή κι αν πάρει, ο τρόπος που τελειώνει μια σχέση λέει πολλά όχι μόνο για τα συναισθήματα των ανθρώπων, αλλά και για τον τρόπο που διαχειρίζονται τις δύσκολες καταστάσεις.

Μια πρόσφατη έρευνα έρχεται να ρίξει φως σε αυτό ακριβώς το σημείο: πώς επιλέγουν οι Έλληνες να χωρίσουν. Μέσα από δεκάδες διαφορετικές συμπεριφορές, οι ερευνητές κατέγραψαν και ομαδοποίησαν τις πιο συνηθισμένες «στρατηγικές» που χρησιμοποιούνται, αποκαλύπτοντας τι θεωρείται πιο «ανθρώπινο», τι πιο βολικό και τι τελικά πληγώνει περισσότερο.

Η μελέτη – χωρισμένη σε δύο τμήματα, στους τρόπους χωρισμού και στην αξιολόγησή τους – δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Personality and Individual Differences και υπογράφεται από τους Μενέλαο Αποστόλου και Αντώνιο Καγκιάλη.

Επισκόπηση της έρευνας

Καταγραφή συμπεριφορών χωρισμού

Δείγμα: 228 ελληνόφωνοι συμμετέχοντες (122 γυναίκες), με μέσο όρο ηλικίας τα 30 έτη για τις γυναίκες και τα 31 για τους άνδρες. Περίπου το 55% βρισκόταν σε σχέση.

Μέθοδος: Οι συμμετέχοντες απάντησαν στην εξής ερώτηση: «Για διάφορους λόγους δεν είστε ευχαριστημένοι με τη σχέση σας. Καταγράψτε μερικές ενέργειες που θα κάνατε για να την τερματίσετε.»

Αποτελέσματα: Οι ερευνητές εντόπισαν 45 διαφορετικές συμπεριφορές χωρισμού.

Αξιολόγηση των τρόπων χωρισμού

Δείγμα: 392 ελληνόφωνοι συμμετέχοντες (185 γυναίκες). Οι γυναίκες είχαν μέσο όρο ηλικίας 34 έτη και οι άνδρες 38. Περίπου το 41% ήταν ελεύθεροι.

Μέθοδος: Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τους 45 τρόπους χωρισμού, βαθμολογώντας πόσο πιθανό είναι να χρησιμοποιήσουν τον καθένα σε μια μη ικανοποιητική σχέση.

Αποτελέσματα: Οι ερευνητές ομαδοποίησαν τις συμπεριφορές σε εννέα βασικές «στρατηγικές χωρισμού», οι οποίες εντάσσονται σε τρεις ευρύτερες κατηγορίες.

Οι 9 πιο συνηθισμένες στρατηγικές χωρισμού

1. Ψυχρή και αποστασιοποιημένη συμπεριφορά

Οι συμμετέχοντες βασίζονται στην συναισθηματική απομάκρυνση και σε έμμεσα μηνύματα:

Αποστασιοποίηση

Αδιαφορία

Διακοπή ρομαντισμού

Σταδιακή απομάκρυνση

Συμπεριφορά που αφήνει τον άλλον να καταλάβει μόνος του

Μείωση επικοινωνίας και συναντήσεων

Δημιουργία έντασης ή καβγάδων

2. «Καλύτερα να τραβήξουμε χωριστούς δρόμους»

Μια άμεση και ειλικρινής προσέγγιση:

«Δεν έχει νόημα να προσπαθούμε άλλο»

«Καλύτερα να προχωρήσουμε χωριστά»

«Δεν μπορώ να συνεχίσω»

«Περάσαμε καλά, αλλά ήρθε το τέλος»

«Δεν βλέπω μέλλον στη σχέση»

3. «Σε βλέπω σαν φίλο/φίλη»

Μια πιο ήπια προσέγγιση που μετατρέπει τη σχέση σε φιλική:

«Είσαι περισσότερο φίλος/φίλη»

«Θέλω να μείνουμε φίλοι»

4. Αποφυγή προσωπικής επαφής

Έμμεση επικοινωνία μέσω τρίτων ή τεχνολογίας:

Μήνυμα χωρισμού

Τηλεφώνημα

Μεταφορά μηνύματος μέσω κοινού φίλου

5. Εξήγηση των λόγων

Περιλαμβάνει ειλικρινή συζήτηση:

Ανοιχτός διάλογος για συναισθήματα

Ανάλυση των λόγων χωρισμού

Ειλικρίνεια

Συζήτηση για το τι δεν πάει καλά

Άμεση έκφραση συναισθημάτων

Πρόσωπο με πρόσωπο συζήτηση

Ξεκάθαρη δήλωση χωρισμού

6. Ghosting

Απότομη διακοπή χωρίς εξήγηση:

Εξαφάνιση

Ξαφνική αποχώρηση

Διακοπή κάθε επικοινωνίας

Αγνόηση μηνυμάτων και κλήσεων

7. Ανάληψη ευθύνης

Ο χωρισμός γίνεται πιο «μαλακός»:

Ανάληψη ευθύνης για το τέλος

Δήλωση χωρισμού χωρίς κατηγορία

«Δεν φταις εσύ, άλλαξαν τα συναισθήματά μου»

8. Απιστία

Τερματισμός μέσω αποκάλυψης άλλης σχέσης:

Ομολογία απιστίας

Ενδιαφέρον για τρίτο πρόσωπο

9. «Διάλειμμα»

Μη οριστικός χωρισμός:

Πρόταση για απομάκρυνση για λίγο

Ανάγκη για χρόνο και σκέψη

Οι περισσότερο και λιγότερο προτιμώμενοι τρόποι

Πιο δημοφιλής στρατηγική: «Ανάληψη ευθύνης»

Η πιο προτιμώμενη προσέγγιση είναι αυτή που συνδυάζει εξήγηση, ανάληψη ευθύνης και παρουσίαση του χωρισμού ως κάτι θετικό και για τους δύο. Στόχος είναι να μειωθεί ο συναισθηματικός πόνος και να υπάρξει ένα τέλος με σεβασμό.

Δεύτερη επιλογή: «Διάλειμμα»

Η προσωρινή απομάκρυνση βοηθά στην αποσαφήνιση συναισθημάτων, αλλά μπορεί να δημιουργήσει αβεβαιότητα και να μην καλύπτει και τις δύο πλευρές.

Λιγότερο προτιμώμενη: «Αποφυγή σύγκρουσης»

Στρατηγικές όπως το ghosting ή η συναισθηματική απόσταση θεωρούνται λιγότερο επιθυμητές. Αν και ορισμένοι υποστηρίζουν ότι είναι βολικές, συχνά είναι ψυχρές και πληγώνουν τον άλλον.

Σκοτεινή Τριάδα και τρόποι χωρισμού

Η έρευνα έδειξε ότι:

Υψηλός Μακιαβελισμός σχετίζεται με πιο ψυχρές και αποστασιοποιημένες στρατηγικές

Υψηλή ψυχοπάθεια / Ναρκισσισμός συνδέεται με χειριστικότητα και τάση να κατηγορείται ο σύντροφος

Τα ευρήματα, όπως επισημαίνεται στο Psychology Today, συμφωνούν με προηγούμενες μελέτες για τη συμπεριφορά ατόμων με χαρακτηριστικά της «Σκοτεινής Τριάδας».

Πρακτικές επιπτώσεις

Οι άνθρωποι επιλέγουν τρόπους χωρισμού για να μειώσουν τις συγκρούσεις και τον συναισθηματικό πόνο. Η επιλογή εξαρτάται από τη φύση της σχέσης, τα χαρακτηριστικά του συντρόφου και τη διάρκεια της σχέσης.

Για παράδειγμα, σε σύντομες σχέσεις είναι πιο πιθανή η αποφυγή, ενώ αν υπάρχει αβεβαιότητα προτιμάται ένα «διάλειμμα». Επίσης, η εικόνα που έχουμε για τον άλλον, όπως αν είναι πιεστικός ή επιθετικός, επηρεάζει τον τρόπο που θα χωρίσουμε.

«Η κατανόηση αυτών των στρατηγικών μπορεί να βοηθήσει στο να διαχειριζόμαστε πιο ώριμα τους χωρισμούς, να επιλέγουμε λιγότερο επώδυνες λύσεις και να διατηρούμε τον σεβασμό, ειδικά όταν υπάρχει συνέχεια στη σχέση, όπως στην περίπτωση της συν-γονεϊκότητας», τονίζεται στο Psychology Today.