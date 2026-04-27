Η επικράτηση του Πανσερραϊκού στην έδρα της ΑΕΛ πυροδότησε νέο κύμα έντασης στο φινάλε της αναμέτρησης, τόσο στις εξέδρες όσο και στον αγωνιστικό χώρο.

Το κλίμα στη Λάρισα παραμένει εκρηκτικό, με τους οπαδούς να εκφράζουν ανοιχτά την αγανάκτησή τους προς τη διοίκηση και τον μεγαλομέτοχο Αχιλλέα Νταβέλη. Η ήττα με 1-0 κράτησε τους «βυσσινί» στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, εντείνοντας την απογοήτευση, καθώς η ομάδα δείχνει να οδεύει προς τον υποβιβασμό.

Παρά τη μαζική παρουσία τους στο γήπεδο, οι οπαδοί είδαν για ακόμη μία φορά την ομάδα τους να μην καταφέρνει να πάρει αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα τα συνθήματα και οι αποδοκιμασίες να κυριαρχήσουν τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη του αγώνα.

Την ίδια στιγμή, δεν έλειψαν και οι εντάσεις εντός αγωνιστικού χώρου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Βεργέτη, σημειώθηκε νέα σύγκρουση μεταξύ ανθρώπων των δύο ομάδων, όταν οι φιλοξενούμενοι πανηγύριζαν το πολύτιμο τρίποντο. Η κατάσταση πήγε να ξεφύγει, ωστόσο με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων τα πνεύματα εκτονώθηκαν σχετικά άμεσα.