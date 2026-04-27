Ο ΟΦΗ πέτυχε έναν ιστορικό θρίαμβο στο Πανθεσσαλικό, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 3-2 στην παράταση και κατακτώντας το δεύτερο Κύπελλο της ιστορίας του μετά το 1987. Παράλληλα, η ομάδα του Ηρακλείου «σφράγισε» για πρώτη φορά την παρουσία της σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η επιτυχία στο Κύπελλο Ελλάδας χαρίζει στον ΟΦΗ το εισιτήριο για τα playoffs του Europa League. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι αν δεν καταφέρει να προκριθεί από εκεί, έχει ήδη εξασφαλίσει θέση στη League Phase του UEFA Conference League. Έτσι, επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με εντυπωσιακό τρόπο, 25 χρόνια μετά την τελευταία του συμμετοχή σε τελική φάση (σεζόν 2000/01, Κύπελλο UEFA).

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί και μια σημαντική προοπτική για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ανοίγει τον δρόμο για παρουσία πέντε ομάδων σε League Phase ευρωπαϊκών διοργανώσεων, κάτι που έχει να συμβεί σχεδόν δύο δεκαετίες. Με τα τρέχοντα δεδομένα, πρωταθλητής και κυπελλούχος έχουν ήδη εξασφαλισμένες θέσεις, ενώ άλλες τρεις ομάδες θα διεκδικήσουν την είσοδό τους μέσω προκριματικών σε UEFA Champions League, Europa League και Conference League.

Η τελευταία φορά που η Ελλάδα είχε τόσο ισχυρή εκπροσώπηση σε φάση ομίλων ήταν τη σεζόν 2007/08, όταν ο Ολυμπιακός συμμετείχε στο Champions League και οι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Άρης, Πανιώνιος και ΑΕΛ έδωσαν το «παρών» στο Κύπελλο UEFA.