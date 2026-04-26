Ο ΟΦΗ με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος, πήρε αυτόματα το «καλό» εισιτήριο και θα παίξει στα play off του Europa League.

Αυτό σημαίνει πως οι Κρητικοί έχουν εξασφαλίσει την συμμετοχή τους στην League Phase της νέας σεζόν, είτε του Europa League αν προκριθούν από τα play off, είτε του Conference League αν αποκλειστούν.

Ο ΟΦΗ στα καλοκαιρινά προκριματικά θα είναι στους ανίσχυρους με τον ελληνικό συντελεστή (9.682 βαθμοί).

Τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά εισιτήρια

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά εισιτήρια, ο πρωταθλητής (αν δεν είναι ο Ολυμπιακός) θα παίξει στα play off του Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών), ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό του Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών), ο τρίτος στον 2ο προκριματικό του Europa League και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό του Conference League.

Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα, τότε θα παίξει κατευθείαν στην League Phase του Champions League.

Υπάρχουν ωστόσο και δύο σενάρια με τα οποία ο Ολυμπιακός κερδίζει έναν προκριματικό γύρο και να πάει στον τρίτο, αν τελικά βγει δεύτερος στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Αυτά τα σενάρια αφορούν την Άστον Βίλα και την Σαχτάρ. Συγκεκριμένα, αν η Άστον Βίλα, τερματίσει στην πρώτη 4άδα της Premier League και παράλληλα κατακτήσει το Europa League, τότε η Σπόρτινγκ θα πάει από τον 3ο προκριματικό, απευθείας στη League Phase, ενώ η Μπόντο/Γκλιμτ και ο Ολυμπιακός από τον 2ο θα πάνε στον 3ο προκριματικό.

Παράλληλα, αν μπει στον 3ο προκριματικό ο Ολυμπιακός θα θέλει μία πρόκριση για να «κλειδώσει» τη συμμετοχή του στη League Phase του Europa League, έχοντας προκριθεί στα play off του Champions League.

Επίσης, η Σαχτάρ από το Conference League, «βολεύει» τον Ολυμπιακό για τους ίδιους λόγους με την Άστον Βίλα.