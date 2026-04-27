Ρουμανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πιθανό τέλος της παρουσίας του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, με τη Στεάουα Βουκουρεστίου να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του για τον πάγκο της.

Ο γενικός διευθυντής της ομάδας, Μιχάι Στόικα, μιλώντας στη Fanatik, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης του έμπειρου τεχνικού από τη Θεσσαλονίκη.

Όπως τόνισε, παρά τη μεγάλη απήχηση που έχει ο Λουτσέσκου στον κόσμο του ΠΑΟΚ, δεν αποκλείεται να ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν τον κύκλο του στον σύλλογο.

Μάλιστα, ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία να συνεργαστεί μαζί του στη Ρουμανία, επισημαίνοντας ότι διαθέτει την προσωπικότητα να διαχειριστεί την πίεση, αλλά και να συνυπάρξει με τον απαιτητικό ιδιοκτήτη της Στεάουα, Τζίτζι Μπεκάλι.

Την ίδια ώρα, το δημοσίευμα υπογραμμίζει πως σε περίπτωση που αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου δύσκολα θα μείνει χωρίς ομάδα, καθώς αρκετοί σύλλογοι από το εξωτερικό φέρονται έτοιμοι να του προσφέρουν ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές.

Έτσι, το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του μακριά από τη Θεσσαλονίκη συγκεντρώνει σημαντικές πιθανότητες, παρά την επιτυχημένη πορεία του στον πάγκο του ΠΑΟΚ.