Με «σφραγίδα» του Αρείου Πάγου παραμένει στο αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών καθώς κρίθηκε πως δεν προέκυψαν νέα στοιχεία τα οποία πρέπει να ερευνηθούν.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο εισαγγελεας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας αποφάνθηκε ότι «δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το Αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της σχετικής υπόθεσης».

Συγκεκριμένα, «ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την από 27-04-2026 Πράξη του, η οποία εκδόθηκε επί της υπόθεσης των υποκλοπών που του υποβλήθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για τυχόν δικές του ενέργειες κατά το άρθρο 43 παρ. 6 του ΚΠΔ, έκρινε, ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το Αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της σχετικής υπόθεσης».

Σύμφωνα με πληροφορίες, κρίθηκε πως «τα στοιχεία των οποίων έγινε επίκληση από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, κατά την κρίση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν συνιστούν νέα στοιχεία κατά το άρθρο 43 παρ. 6 ΚΠΔ, ικανά να δικαιολογήσουν την ανάσυρση της δικογραφίας από το Αρχείο. Συνεπώς τα συμπεράσματα των πορισμάτων του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση δεν ανατρέπονται».

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση επέστρεψε στον Άρειο Πάγο μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας που ζητούσε να μπουν στο «κάδρο» νέα πρόσωπα αλλά και αδικήματα, μεταξύ των οποίων, αυτό της κατασκοπείας.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών αφού μελέτησε την πολυσέλιδη απόφαση του δικαστηρίου, που καταδίκασε τους τέσσερις κατηγορουμένους ιδιώτες επιχειρηματίες σε πολυετείς ποινές φυλάκισης, έκρινε πως έπρεπε να διενεργηθεί περαιτέρω έρευνα, το σημαντικότερο μέρος της οποίας ζήτησε να χειριστεί η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.