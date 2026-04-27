Στην καρδιά του Ισημερινού, βρίσκεται ένα μέρος που όποιος το επισκέπτεται, ζει μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Και είναι και το μέρος όπου ο Κάρολος Δαρβίνος συνέλαβε την ιδέα για τη θεωρία της εξέλιξης των ειδών. Ο λόγος, φυσικά, για τα νησιά Γκαλαπάγκος.

Οι πρώτοι ναυτικοί που επισκέφτηκαν τα νησιά, εντυπωσιάστηκαν τόσο πολύ, που τα χαρακτήρισαν ως «μαγικά». Και πράγματι, πρόκειται για έναν επίγειο παράδεισο, που αποτελείται από 13 νησιά ηφαιστειακής προέλευσης, 6 μικρότερα νησάκια και 107 βράχους. Τα Γκαλαπάγκος είναι ο απόλυτος προορισμός για τους φυσιολάτρες του πλανήτη, αφού διαθέτουν ένα μεγάλο αριθμό ζωικών και φυτικών ειδών που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο, ενώ έχουν ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO. Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του αρχιπελάγους έχει ανακηρυχθεί Εθνικό Πάρκο και μόλις το 3% της χερσαίας επιφάνειας είναι ελεύθερο για την ανθρώπινη εγκατάσταση.

Το όνομά τους Γκαλαπάγκος προέρχεται από την ισπανική λέξη «galapago» που σημαίνει «χελώνα» και το πήραν από τις γιγάντιες χελώνες με την προϊστορική όψη που ζουν σε αυτά. Στα νησιά φιλοξενούνται χιλιάδες ενδημικά είδη που δε συναντώνται πουθενά αλλού. Θαλάσσια iguanas, θαλάσσιοι λέοντες, καθώς και περισσότερα από 100 διαφορετικά είδη σπάνιων πουλιών και εξωτικών δέντρων.

Από τις 300 νησίδες που αποτελούν το σύμπλεγμα, μόνο οι 5 έχουν οικιστικές εγκαταστάσεις, ενώ από τις εξωτικές τους παραλίες ξεχωρίζουν η Tortuga στο νησί Santa Cruz, αλλά και η Cerro Brujo στο νησί San Cristóbal, όπου οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να κάνουν ηλιοθεραπεία δίπλα σε φώκιες. Τα νησιά Γκαλάπαγκος βρίσκονται στον Ειρηνικό ωκεανό, 1.369 χλμ. από την χώρα του Ισημερινού (Εκουαδόρ) κι έχουν περίπου 30.000 κατοίκους. Τα τέσσερα νησιά που κατοικούνται είναι τα Isabela, Floreana, San Cristobal, and Santa Cruz. Αν τα επισκεφτείτε, θα πρέπει να τηρήσετε ευλαβικά τους αυστηρούς κανόνες που υπάρχουν, όπως ότι απαγορεύεται το κάπνισμα και το αλκοόλ, ενώ απαγορεύεται να πλησιάζετε τα ζώα.

Δείτε τις φωτογραφίες