Η Βαλένθια εμφανίζεται αμετακίνητη στη στάση της όσον αφορά τον χώρο που έχει παραχωρηθεί στον Εργκίν Άταμαν και το επιτελείο του, παρά τη δυσαρέσκεια που είχε εκφράσει ο Τούρκος προπονητής.

Ο Παναθηναϊκός στρέφει πλέον την προσοχή του στα Play Offs της EuroLeague, όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Βαλένθια έχοντας μειονέκτημα έδρας, με φόντο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Την ίδια στιγμή, η ισπανική «Marca» επανέφερε στο προσκήνιο το θέμα των αποδυτηρίων στο Roig Arena, το οποίο είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των «πρασίνων». Μετά το παιχνίδι της κανονικής περιόδου πριν από δύο εβδομάδες, ο Άταμαν είχε αναφερθεί με αιχμηρό τρόπο στη συνέντευξη Τύπου στον περιορισμένο χώρο που διατέθηκε για τους προπονητές, υπογραμμίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στα στάνταρ της διοργάνωσης, με σχετικό βίντεο να δείχνει πως επρόκειτο ουσιαστικά για αποθηκευτικό χώρο.

Παρά τις ενστάσεις, οι άνθρωποι της Βαλένθια δεν προτίθενται να προχωρήσουν σε αλλαγές ενόψει της σειράς, εκτιμώντας ότι ο συγκεκριμένος χώρος καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις. Μάλιστα, έχει ήδη ελεγχθεί δύο φορές από τη EuroLeague – εκ των οποίων η μία μετά τις δηλώσεις του Άταμαν – χωρίς να διαπιστωθεί κάποια παράβαση.

Οι κανονισμοί της διοργάνωσης ορίζουν πως κάθε τεχνικό επιτελείο πρέπει να έχει στη διάθεσή του ξεχωριστό χώρο τουλάχιστον 21 τ.μ., με επαρκή αερισμό, καθαριότητα και κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, φωτισμού και θορύβου. Παράλληλα, προβλέπεται η ύπαρξη ντουλαπιών, καθισμάτων, τουαλέτας, νιπτήρων, αποθηκευτικών χώρων και μικρού χρηματοκιβωτίου, ενώ οι γηπεδούχοι οφείλουν να παρέχουν βασικές παροχές όπως νερό, φρούτα και πρόσβαση σε Wi-Fi, με σύσταση και για προβολή του χρόνου αγώνα εντός των εγκαταστάσεων.