Με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος σχολίασε ο Αχιλλέας Μπέος τη Eurovision 2026, αναφερόμενος τόσο στον Akylas όσο και στον Γιώργο Καπουτζίδη. Οι τοποθετήσεις του έγιναν δημόσια και προκάλεσαν αντιδράσεις στα social media.

Ο δήμαρχος Βόλου ξεκίνησε λέγοντας πως δεν επιθυμεί να χαρακτηριστούν οι απόψεις του με όρους όπως «σεξιστικές» ή «φοβικές», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι διαφωνεί με την εικόνα που, κατά τη γνώμη του, παρουσιάστηκε μέσα από τον διαγωνισμό.

«Προσέξτε, μην αρχίσετε τις αηδίες με αυτά που θα πω περί σεξιστή, ρατσιστή, φοβικού και πράσινα άλογα», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια στάθηκε στον Akyla, λέγοντας πως προσωπικά τον συμπαθεί, ωστόσο θεωρεί υπερβολική τη δημοσιότητα γύρω από τη συμμετοχή του.

«Κατ’ αρχήν, σε ό,τι αφορά αυτό το νεαρό παιδί, τον Akyla, μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής και ειλικρινά το λέω αυτό. Αλλά μέχρι εκεί. Έχω τρελαθεί 30 μέρες και πλέον, ασχολείστε με ένα θέμα», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν είναι αυτή η Ελλάδα»

Ο Αχιλλέας Μπέος εξέφρασε τη διαφωνία του για τον τρόπο παρουσίασης της ελληνικής συμμετοχής, υποστηρίζοντας πως δεν θεωρεί ότι εκπροσωπεί την εικόνα της χώρας.

«Παρουσιάζετε μια εικόνα τραγική για την Ελλάδα, ένα παιδί να κουνάει τον κ..λο του. Πείτε μου εσείς, αυτό είναι η Ελλάδα; Ρε δεν ντρέπεστε λίγο;», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε αναφορά και στον Γιώργο Καπουτζίδη, σχολιάζοντας τον ρόλο προσώπων της τηλεόρασης και της Eurovision στη δημόσια εικόνα που διαμορφώνεται για τους νέους.

«Τι νομίζετε ότι είναι, οι Καπουτζίδηδες και οι Ακύλες πρότυπο για την κοινωνία και τα νέα παιδιά; Θα σοβαρευτείτε λιγάκι;», είπε μεταξύ άλλων.

Η αναφορά στην ΕΡΤ και τα τηλεοπτικά κανάλια

Ο δήμαρχος Βόλου απηύθυνε επίσης έκκληση προς τα ιδιωτικά κανάλια αλλά και τη δημόσια τηλεόραση, ζητώντας, όπως είπε, να υπάρξουν όρια στο περιεχόμενο που προβάλλεται.

«Κάνω μία έκκληση, τόσο στους επιχειρηματίες των μεγάλων ιδιωτικών καναλιών, αλλά πρωτίστως στην ελληνική κρατική τηλεόραση. Τι είναι αυτό, θα βάλετε ένα φρένο; Αρκετά», δήλωσε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, σημείωσε πως σέβεται την προσωπική ζωή κάθε ανθρώπου, επιμένοντας όμως ότι ο ίδιος δεν εκφράζεται από την εικόνα που, όπως υποστήριξε, παρουσιάζεται μέσα από τέτοιες εμφανίσεις.