Η ιστορία της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα ήταν για χρόνια συνδεδεμένη σχεδόν αποκλειστικά με τις υποδομές. Η συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από το πού έχει φτάσει η οπτική ίνα, πόσο γρήγορα επεκτείνονται τα δίκτυα και ποιες περιοχές αποκτούν πρόσβαση σε καλύτερες ταχύτητες. Αυτή η προσέγγιση παραμένει σημαντική, όμως πλέον δεν επαρκεί για να αποτυπώσει τις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας.

Η πρόσβαση στο γρήγορο Internet δεν είναι πια μόνο τεχνικό θέμα. Είναι ζήτημα που επηρεάζει την εργασία, την εκπαίδευση, την επικοινωνία, την ψυχαγωγία, ακόμη και τη δυνατότητα μιας περιοχής να συμμετέχει ισότιμα στην ψηφιακή εποχή. Πλέον, το cloud, το streaming, το online gaming, η τηλεργασία και οι smart home εφαρμογές έχουν αποκτήσει κεντρικό ρόλο, με αποτέλεσμα η ανάγκη για αξιόπιστη και σταθερή σύνδεση γίνεται όλο και πιο έντονη.

Κι όμως, σε αρκετές περιοχές της χώρας, η πρόσβαση σε υποδομές οπτικής ίνας παραμένει περιορισμένη ή και ανύπαρκτη. Αυτό σημαίνει ότι – για πολλούς- οι ψηφιακές δυνατότητες εξακολουθούν να εξαρτώνται από τη γεωγραφία. Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, η Nova φέρνει μια διαφορετική πρόταση, η οποία μετατοπίζει τη συζήτηση από τα καλώδια στην πραγματική εμπειρία συνδεσιμότητας.

Με το Nova 5G Home Internet, φέρνει μια νέα λογική οικιακής ευρυζωνικότητας, αξιοποιώντας τη δύναμη του δικτύου 5G και προσφέροντας ταχύτητες έως 500 Mbps. Πρόκειται για μια πρόταση με διαφορετική φιλοσοφία πρόσβασης στο Internet, με μεγαλύτερη ευελιξία και με δυνατότητα να καλύψει ανάγκες εκεί όπου μέχρι σήμερα οι παραδοσιακές υποδομές δεν επαρκούσαν.

Τι είναι το Nova 5G Home Internet

Το Nova 5G Home Internet αποτελεί τη νέα γενιά υπηρεσιών Fixed Wireless Access (FWA) της Nova με υπερυψηλές ταχύτητες έως 500 Mbps μέσα από ασύρματη σταθερή σύνδεση. Με απλά λόγια, προσφέρει broadband εμπειρία στο σπίτι χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη οπτικής ίνας μέχρι το εσωτερικό του χώρου.

Η υπηρεσία σχεδιάστηκε ώστε να απαντά στις σύγχρονες ανάγκες ενός νοικοκυριού που χρησιμοποιεί το Internet σε πολλαπλά επίπεδα ταυτόχρονα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Nova συνδυάζει τις υψηλές ταχύτητες με απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά και κινητά, μηδενικό κόστος ενεργοποίησης και δωρεάν εγκατάσταση από πιστοποιημένο τεχνικό.

Πώς το 5G FWA αλλάζει το μοντέλο

Η τεχνολογία Fixed Wireless Access είναι ένα διαφορετικό μοντέλο παροχής σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης, το οποίο αξιοποιεί το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 5G για να προσφέρει σύνδεση υψηλής απόδοσης σε συγκεκριμένο σημείο.

Αυτό έχει πρακτικές συνέπειες που αλλάζουν σημαντικά την εμπειρία του χρήστη. Δεν απαιτούνται εργασίες εκσκαφών, δεν χρειάζεται να περάσει φυσικό καλώδιο οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι και η πρόσβαση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ρυθμό ανάπτυξης των υποδομών FTTH. Με αυτόν τον τρόπο, η Nova μετατρέπει μια επένδυση στην κινητή τεχνολογία σε λύση οικιακής ευρυζωνικότητας με χαρακτηριστικά σταθερής σύνδεσης.

Σε μια αγορά όπου οι υπηρεσίες FWA έφταναν έως 300 Mbps, η δυνατότητα για ταχύτητες έως 500 Mbps δημιουργεί νέο σημείο αναφοράς. Η διαφορά εκτός από ποσοτική έχει και ποιοτική σημασία, επειδή ανεβάζει τον πήχη για το τι μπορεί να προσφέρει μια ασύρματη σταθερή σύνδεση στο σπίτι και αναδιαμορφώνει τις προσδοκίες γύρω από το wireless home internet.

Γιατί είναι στρατηγικά σημαντικό

Η αξία του Nova 5G Home Internet γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρη αν σκεφτεί κανείς τις ανάγκες της καθημερινότητας. Το σπίτι δεν είναι πια μόνο ο χώρος χαλάρωσης. Είναι συχνά και χώρος εργασίας, μάθησης, ψυχαγωγίας και επικοινωνίας. Πολλαπλές συσκευές λειτουργούν ταυτόχρονα, δεδομένα μεταφέρονται συνεχώς και οι απαιτήσεις για σταθερότητα και ταχύτητα αυξάνονται διαρκώς.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι παραδοσιακές υποδομές δυσκολεύονται να καλύψουν έγκαιρα ή επαρκώς αυτές τις ανάγκες, ειδικά σε περιοχές όπου η ανάπτυξη οπτικής ίνας προχωρά με αργότερους ρυθμούς.

Αντίστοιχα, το Nova 5G Office Internet, μεταφέρει την ίδια λογική στο επαγγελματικό πεδίο, προσφέροντας ταχύτητες έως 500 Mbps και υποστηρίζοντας την ψηφιακή λειτουργία επιχειρήσεων κάθε μεγέθους. Για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, αυτό σημαίνει ότι η συνδεσιμότητα παύει να αποτελεί εμπόδιο και μετατρέπεται σε ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης και λειτουργικής αποδοτικότητας.

Ισότητα στην πρόσβαση

Όταν η ποιοτική πρόσβαση στο Internet καθορίζεται αποκλειστικά από τη διαθεσιμότητα φυσικών υποδομών, δημιουργείται ένα υπαρκτό ψηφιακό χάσμα. Αυτό το χάσμα επηρεάζει την καθημερινότητα με τρόπους πολύ πιο ουσιαστικούς από όσο φαίνεται αρχικά.

Αφορά τον μαθητή στην επαρχία που χρειάζεται απρόσκοπτη πρόσβαση σε online εκπαιδευτικό υλικό. Τον επαγγελματία που επιλέγει να εργάζεται απομακρυσμένα. Τη μικρομεσαία επιχείρηση που χρειάζεται cloud εφαρμογές και ψηφιακές συναλλαγές. Αφορά ακόμη και μια οικογένεια που θέλει να περνά χρόνο εκτός πόλης χωρίς να χάνει την ποιότητα συνδεσιμότητας που θεωρεί δεδομένη στην αστική της καθημερινότητα.

Με το Nova 5G Home Internet, η ποιοτική εμπειρία σύνδεσης αποσυνδέεται από τη γεωγραφία. Και αυτή ακριβώς η μετατόπιση δίνει στο Internet μια διάσταση ισότητας, γιατί η συνδεσιμότητα παύει να είναι προνόμιο συγκεκριμένων περιοχών και μετατρέπεται σε εργαλείο συμμετοχής για περισσότερους.

Εργαλείο μετασχηματισμού

Η τεχνολογία μπορεί να μετριέται σε Mbps, όμως η πραγματική της αξία αποτυπώνεται αλλού: στη δυνατότητα να εργάζεσαι χωρίς διακοπές, να παρακολουθείς περιεχόμενο χωρίς καθυστερήσεις, να αξιοποιείς cloud υπηρεσίες, να έχεις ένα σπίτι ή μια επιχείρηση που λειτουργεί πιο έξυπνα και πιο αποτελεσματικά. Σε αυτό το περιβάλλον, οι λύσεις 5G Home Internet και 5G Office Internet αποτυπώνουν μια διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει σύγχρονη συνδεσιμότητα. Η ταχύτητα παύει να είναι τεχνικός αριθμός. Γίνεται υποδομή ισότητας, ένα εργαλείο μείωσης του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών κέντρων και ελληνικής περιφέρειας.

Η Νοva αξιοποιεί τις επενδύσεις της στο 5G για να δημιουργήσει νέα πρότυπα απόδοσης και εμπειρίας, τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις. Δεν περιορίζεται στο να ακολουθεί την πορεία της αγοράς, αλλά επιδιώκει να διαμορφώνει τους όρους της επόμενης μέρας.