Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας παρουσιάζουν το Facebook και το Messenger μετά τις 4 το απόγευμα ώρα ελλάδας

Το Facebook και η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Messenger παρουσιάζουν εκτεταμένες δυσλειτουργίες στη σύνδεση και τη διαχείριση των δεδομένων τους, επηρεάζοντας μεγάλο αριθμό χρηστών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι πρώτες ενδείξεις για την τεχνική δυσκολία άρχισαν να καταγράφονται σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου, περίπου στις 16:00, με την πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες της Meta να καθίσταται σταδιακά αδύνατη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τις μαζικές αναφορές, οι χρήστες έρχονται αντιμέτωποι με λευκές οθόνες, καθώς δεν φορτώνουν οι σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ούτε το newsfeed του Facebook, ούτε οι συνομιλίες του Messenger.

Η ροή των αρχικών σελίδων έχει σταματήσει να ανανεώνεται, ενώ η αποστολή και λήψη άμεσων μηνυμάτων έχει διακοπεί πλήρως για την πλειονότητα των λογαριασμών. Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζει και το Instagram.

Τα προβλήματα αποτυπώνει και η σελίδα DownDetector που εντοπίζει ιστοσελίδες και πλατφόρμες που «πέφτουν». Η συγκεκριμένη ανεξάρτητη υπηρεσία ελέγχου δικτυών άρχισε να δέχεται εκατοντάδες ειδοποιήσεις ανά λεπτό αμέσως μετά την εκδήλωση του σφάλματος, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη γενικευμένης τεχνικής βλάβης στα συστήματα υποδομής των δύο εφαρμογών.