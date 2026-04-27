Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης στη δεύτερη εμφάνισή του στη σκηνή του YFSF εντυπωσίασε κριτές και τηλεθεατές ως Γιάννης Πάριος.

Ο διαγωνιζόμενος ερμήνευσε με επιτυχία το τραγούδι «Το πουλάω το σπίτι» φορώντας λευκά ρούχα. Μάλιστα, στο τέλος της εμφάνισής του, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μπορώ να γονατίσω λίγο;», με τον Σάκη Ρουβά να σπεύδει αμέσως στο πλευρό του.

Οι κριτές έκαναν τα πιο θετικά σχόλια για την εμφάνιση του Παναγιώτη Ραφαηλίδη στη σκηνή του σόου.

Σημειώνεται ότι μεγάλος νικητής της Κυριακής ήταν αυτή τη φορά ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο οποίος ξεσήκωσε το κοινό και την κριτική επιτροπή ερμηνεύοντας το «Sweet Child O Mine» ως Axl Rose.