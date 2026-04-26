Στη σκηνή του YFSF ανέβηκε για δεύτερη φορά ο Μέμος Μπεγνής, το βράδυ της Κυριακής, όταν και ήρθε στις οθόνες μας το δεύτερο επεισόδιο του σόου μεταμφιέσεων μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Σ’ αυτό το επεισόδιο, μάλιστα, ο ταλαντούχος ερμηνευτής κλήθηκε να “ντυθεί” κάτι πολύ πιο μακρινό, τόσο εμφανισιακά όσο και καλλιτεχνικά, από εκείνον και από τον καλλιτέχνη που μιμήθηκε στην πρεμιέρα.

Κι αυτό μιας και ο Μέμος Μπεγνής ήρθε σαν… APON να ερμηνεύσει το “Βοριάς” στη σκηνή του YFSF.

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα, μάλιστα, ο ηθοποιός κατόρθωσε να ενθουσιάσει τους χρήστες του Χ με την προσπάθεια του για να του επιβεβαιώσουν, λίγο αργότερα, τα θερμά σχόλια και οι κριτές του σόου.

“Πιστέψτε με, είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω τραγουδήσει. Και έχω τραγουδήσει δύσκολα πράγματα. Φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι απλό”.

“Είναι τρομερά δύσκολο. Έτρεμε η καρδούλα μου. Ήθελα να το ζήσω, όμως, πάρα πολύ” εκμυστηρεύτηκε, με χαμόγελο, ο Μέμος Μπεγνής στην κριτική επιτροπή του YFSF το βράδυ της Κυριακής στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.