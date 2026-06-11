Το Netflix επαναφέρει στο προσκήνιο το Crooks, τη γερμανόφωνη σειρά εγκλήματος που από την πρώτη της σεζόν το 2024 είχε κερδίσει το κοινό των dark crime thrillers.

Με τη δεύτερη σεζόν να έχει ήδη κυκλοφορήσει και τις αντιδράσεις να εκτοξεύονται, η παραγωγή των έξι επεισοδίων έχει καταφέρει κάτι σπάνιο για τη streaming εποχή: να δημιουργήσει φανατισμό που αγγίζει υπερθετικά επίπεδα, με θεατές να τη χαρακτηρίζουν «την καλύτερη σειρά όλων των εποχών» της πλατφόρμας.

Η ιστορία του ξεκινά με τον Charly (Frederick Lau), έναν πρώην διαρρήκτη χρηματοκιβωτίων που παρασύρεται ξανά στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος όταν η οικογένειά του βρίσκεται σε κίνδυνο μετά από μια αποτυχημένη ληστεία. Αυτό που ακολουθεί είναι ένα ευρωπαϊκό κυνηγητό γεμάτο προδοσίες, βία και συνεχείς ανατροπές, με τον ήρωα να κινείται ανάμεσα σε συμμορίες και εγκληματικά δίκτυα σε διαφορετικές χώρες.

Η δεύτερη σεζόν, σύμφωνα με το hellomagazine.com, ανεβάζει τον πήχη ακόμη πιο ψηλά, μεταφέροντας μεγάλο μέρος της δράσης στην Ταϊλάνδη και διευρύνοντας το γεωγραφικό και αφηγηματικό της πεδίο. Στο επίκεντρο παραμένει ένα μυστηριώδες χρυσό νόμισμα, το οποίο λειτουργεί ως καταλύτης για μια αλυσίδα συγκρούσεων ανάμεσα σε αντίπαλες εγκληματικές οργανώσεις. Ο Charly βρίσκεται πλέον εγκλωβισμένος όχι μόνο από το παρελθόν του, αλλά και από την πίεση των αρχών, που τον αναγκάζουν να ανακτήσει το αντικείμενο υπό την απειλή φυλάκισης για εγκλήματα που δεν έχει διαπράξει.

Η σειρά συνδυάζει έντονο αστυνομικό δράμα με δυνατές σκηνές δράσης, θυμίζοντας παραγωγές όπως το «McMafia» και το «The Gentlemen». Έχει γρήγορο ρυθμό, πολλές εξελίξεις και κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον, γεγονός που την κάνει ιδανική για συνεχόμενη θέαση.

Η υποδοχή από το κοινό είναι εκρηκτική

Στα social media, θεατές γράφουν ότι πρόκειται για «αριστούργημα του Netflix», ενώ άλλοι τονίζουν ότι, παρότι η δεύτερη σεζόν δεν ξεπερνά πλήρως την πρώτη, παραμένει εξαιρετικά εθιστική. «Αν σου αρέσουν οι γκάνγκστερ και η δράση, είναι must-watch», σχολιάζει ένας θεατής, ενώ άλλος δίνει 8/10, αναγνωρίζοντας ότι ακόμη και όσοι δεν αγαπούν τα crime καρτέλ βρίσκουν τη σειρά δύσκολο να σταματήσουν να παρακολουθούν.

Η κριτική κοινότητα παραμένει εξίσου διχασμένη αλλά θετική. Το Decider σημειώνει ότι το «Crooks» δεν βασίζεται ιδιαίτερα στην ανάπτυξη χαρακτήρων, αλλά στην ένταση και στον ρυθμό της αφήγησης, με τον Charly να κινείται διαρκώς ανάμεσα σε μια «τελευταία δουλειά» και μια νέα καταστροφή. Η χημεία των πρωταγωνιστών και η σχεδόν χαοτική ενέργεια των ληστειών είναι, σύμφωνα με τις κριτικές, αυτά που κρατούν τη σειρά ζωντανή.