Η αγαπημένη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» έρχεται απόψε στις 22:00 με νέο συναρπαστικό διπλό επεισόδιο.

Τι θα δούμε απόψε στις 22:00

67ο Επεισόδιο

Η Ιουλία νιώθει να καταρρέει κάτω από το βάρος της κοινωνικής πίεσης και της δημόσιας οργής, καθώς συνειδητοποιεί πόσο εύκολα η κρίση των άλλων μπορεί να απομονώσει έναν άνθρωπο. Η Ασπασία έρχεται αντιμέτωπη με μια απόφαση που αφορά τη Στέλλα και την αφήνει διχασμένη ανάμεσα στη λογική και τον φόβο της απώλειας.

Η Μαγδαληνή συγκρούεται με πρόσωπο του στενού της περιβάλλοντος, καταλαβαίνοντας πως όσα θεωρούσε ξεκαθαρισμένα εξακολουθούν να έχουν συνέπειες. Η Μελισσάνθη βλέπει την καθημερινότητά της να κλονίζεται από μια απρόσμενη απαίτηση που αφορά το μέλλον της, βάζοντάς την σε σκέψεις για όρια που δεν είχε μέχρι τώρα θέσει.

Η Πολυξένη, εξαντλημένη από τις απαιτήσεις της δουλειάς και το συναισθηματικό φορτίο, προσπαθεί να κρατήσει τον έλεγχο, ενώ παλιές σχέσεις αφήνουν ξανά το αποτύπωμά τους στη ζωή της.

68ο Επεισόδιο

Η Πολυξένη επιστρέφει μόνη στο σπίτι μετά την παράσταση, εμφανώς κουρασμένη και χωρίς διάθεση για συζητήσεις, ενώ επαγγελματικές εξελίξεις που αφορούν το επόμενο βήμα της δεν της προκαλούν τον ενθουσιασμό που θα περίμενε.

Η Ιουλία προσπαθεί να διατηρήσει μια αίσθηση κανονικότητας στο σπίτι, την ώρα που η υπόθεση του Φωκά βαραίνει όλους και η στήριξη της οικογένειας γίνεται το μοναδικό της στήριγμα. Η Ασπασία έρχεται αντιμέτωπη με εύθραυστες ισορροπίες μέσα στην οικογένεια, καθώς μια φαινομενικά θετική εξέλιξη για τη Στέλλα δεν καταφέρνει να απαλύνει τις εντάσεις και τις σιωπές. Η Μαγδαληνή βρίσκεται μπροστά σε μια απρόσμενη πρόταση που αγγίζει την επαγγελματική της ταυτότητα και την αναγκάζει να σκεφτεί ξανά τη θέση της μέσα στον γάμο και στη δουλειά του Οδυσσέα.

Η Μελισσάνθη αιφνιδιάζεται από εξελίξεις που αφορούν τόσο το Ίδρυμα όσο και την προσωπική της ζωή, καθώς μια συνάντηση ξεγυμνώνει συναισθήματα που προσπαθούσε καιρό να κρατήσει υπό έλεγχο.

Δείτε εδώ το trailer: