Με το “Είσαι” που γνωρίσαμε μέσα από τη φωνή της Άννας Βίσση ανέβηκε στη σκηνή του YFSF ο Biased Beast, το βράδυ της Κυριακής, όταν και ήρθε το δεύτερο επεισόδιο για το σόου μεταμφιέσεων στον ΑΝΤ1.

Από τα πρώτα βήματα στη σκηνή, δε, ο νεαρός καλλιτέχνης κατόρθωσε να εντυπωσιάσει της κριτική επιτροπή με την “μεταμόρφωση” του ενώ ξεσήκωσε την Ρένα Μόρφη και την Κατερίνα Παπουτσάκη, λίγο αργότερα, με την δυναμική του ερμηνεία.

Κάτι αντίστοιχο, δε, συνέβη και με το κοινό που έδωσε το παρών στην εγγραφή του νέου επεισοδίου.

“Τι γίνεται; Που βρισκόμαστε; Αννούλα, τι γίνεται, στην ανάπτυξη είσαι; Ψήλωσες κι άλλο;” αναρωτήθηκε, με χιούμορ, ο Σάκης Ρουβάς μετά το τέλος της εμφάνισης του Biased Beast σχολιάζοντας έτσι και τον “χαμό” που επικρατούσε καθ’ όλης τη διάρκεια στο πλατό για την… Άννα Βίσση!

Όταν ο λόγος δόθηκε στη Ρένα Μόρφη, δε, εκείνη κατόρθωσε να ψελλίσει εμφανώς εντυπωσιασμένη τα εξής. “Πρέπει να συνέλθω, χρειάζομαι χρόνο. Έχω μείνει άναυδη, πράγματι. Κοίτα, εγώ δεν πήγα στο Καλλιμάρμαρο αλλά ήρθε το Καλλιμάρμαρο εδώ. Δεν μπορώ να μιλήσω, έχω χάσει τα λόγια μου κανονικά”.