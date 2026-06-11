H «μητέρα των μαχών» στο MasterChef, η μεγάλη μαγειρική αναμέτρηση ανάμεσα στην Κόκκινη και στη Μπλε μπριγάδα, συνεχίζεται δυναμικά!

Απόψε, Πέμπτη 11 Ιουνίου, οι δύο μπριγάδες κυνηγούν με πάθος ακόμη έναν πολύτιμο πόντο στην έκτη δοκιμασία.

Μέχρι στιγμής, έχουν ολοκληρωθεί πέντε δοκιμασίες και έχουν δοθεί πέντε πόντοι. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει κριθεί, καθώς απομένουν ακόμη πέντε πόντοι προς διεκδίκηση. Οι τρεις από αυτούς θα δοθούν την τελευταία ημέρα της «μητέρας των μαχών»!

Δείτε εδώ το trailer MasterChef 10 – Πέμπτη 11.6.26:

Δείτε εδώ το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό – Πέμπτη 11.6.26- επεισόδιο MasterChef 10, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star: