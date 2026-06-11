Στο 93ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε, στις 21:40, η Ελένη αποκαλύπτει στον Σταύρο τον εκβιασμό της Αλεξάνδρας προς την Αρετή και ο Σταύρος τής στήνει «παγίδα», χωρίς μεγάλη επιτυχία. Η Αλεξάνδρα αφήνει στον Πετράκη ένα δώρο κι ένα σημείωμα, τρομοκρατώντας ξανά την Αρετή.

Επεισόδιο 93 (Πέμπτη 11 Ιουνίου)

Η Ελένη αποκαλύπτει στον Σταύρο τα πάντα για τον εκβιασμό της Αλεξάνδρας προς την Αρετή. Ο Σταύρος στήνει παγίδα στην Αλεξάνδρα με τη βοήθεια της Αννέζας, αλλά δεν δείχνει να καταφέρνουν κάτι. Η Αλεξάνδρα αφήνει ένα δώρο στον Πετράκη με ένα σημείωμα και καταφέρνει να τρομοκρατήσει την Αρετή για μια ακόμα φορά. Η Μαρίκα προσπαθεί να χειριστεί την παρουσία της Άσπας στο σπίτι σε σχέση με την Μίνα και ο Νταγιάννος επιστρέφει στο εργοστάσιο ενθουσιασμένος από τις επιδόσεις του Σάββα. Τέλος, η Μαριάννα έρχεται στην ERGAN αποφασισμένη να μιλήσει στον Οδυσσέα.

Δείτε το τρέιλερ του αποψινού επεισοδίου:

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα