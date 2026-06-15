Το 94ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», έρχεται απόψε, στις 21:40.

Η Αρετή με τους φίλους της φοβούνται ότι η Αλεξάνδρα ετοιμάζει -και- κάτι άλλο. Στο τάμπλετ του Πετράκη εμφανίζεται ένα μήνυμα, που δεν μπορεί να εξηγήσει, ενώ ο Οδυσσέας μπαίνει σε σκέψεις από τη συμπεριφορά της Αλεξάνδρας. Η Άσπα και ο Άλκης κινούνται υπόγεια, στήνοντας μία παγίδα σε βάρος της οικογένειας Νταγιάννου.

Επεισόδιο 94 (Δευτέρα 15 Ιουνίου)

Η Αλεξάνδρα δίνει από μόνη της στη Μαριάννα τον σκληρό δίσκο με το υλικό του εκβιασμού, όμως η Αρετή με τους φίλους της φοβούνται ότι κάτι άλλο ετοιμάζει. Ο Πωλ λαμβάνει τον φάκελο με την ημερομηνία της δίκης του, αλλά φοβάται πως αν κριθεί ένοχος, κινδυνεύει να χάσει την Εύα. Ο Νταγιάννος αρχίζει να εμπιστεύεται τον Σάββα, αλλά μια πρωτοβουλία του, τον φέρνει στα όριά του. Την ίδια στιγμή, η Άσπα με τον Άλκη κινούνται υπόγεια, στήνοντας τα δικά τους παιχνίδια εις βάρος της οικογένειας. Η συμπεριφορά της Αλεξάνδρας βάζει τον Οδυσσέα σε σκέψεις και αποφασίζει να ψάξει τον υπολογιστή της. Κι ενώ ο Πετράκης είναι μόνος του και παίζει το ηλεκτρονικό του, εμφανίζεται κάτι στην οθόνη του, που δεν μπορεί να εξηγήσει.

Δείτε το τρέιλερ του αποψινού επεισοδίου:

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα