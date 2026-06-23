Το 99ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» έρχεται απόψε, στις 21:40.

Ο κλοιός στενεύει πολύ πλέον για την Αλεξάνδρα. Ο Οδυσσέας την πιέζει, προσπαθώντας να μάθει τι συμβαίνει στα αλήθεια με την Αρετή, η οποία αποφασίζει να το σκάσει από το νοσοκομείο.

Επεισόδιο 99:

Η Ελένη εκμυστηρεύεται στον αστυνόμο τον εκβιασμό της Αλεξάνδρας προς την Αρετή, ζητώντας του να μην αποκαλύψει τίποτα στον Οδυσσέα, ενώ η Μαρίκα παίρνει στο σπίτι της τον Πετράκη όπως την είχε παρακαλέσει η Αρετή. Ο Οδυσσέας ζητάει από την Αλεξάνδρα να του πει τον πραγματικό λόγο που ήρθε από το νοσοκομείο, ενώ ο Λυμπέρης τής στήνει μια παγίδα αποδεικνύοντας της ότι έλεγε ψέματα για το ταξίδι της στη Μύκονο. Ο κλοιός στενεύει πλέον πολύ για την Αλεξάνδρα, η Αρετή όμως, υπό καθεστώς τρόμου ακόμα, αποφασίζει να το σκάσει κρυφά από το νοσοκομείο.

Δείτε το trailer: