Λίγο πριν το μεγάλο φινάλε η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου και σασπένς μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε απόψε, Τρίτη 23 Ιουνίου, στο 40ο επεισόδιο:

Ο Καστανιάδης παίρνει εντολή να αφεθούν όλοι και χωρίς να γνωρίζουν το πως και το γιατί, ο Μιχαήλος και τα αδέρφια βρίσκονται ξαφνικά ελεύθεροι. Για τον Μιχαήλο, όμως, δεν θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, καθώς είναι ο μόνος που πιάνουν και επιστρέφουν τελικά ξανά στα γραφεία της «Καθεδρίας», πάλι με εντολή του Καστανιάδη. Παράλληλα, ο Νίκος ζητάει από τον Φώντα να τελειώσουν μια και καλή με αυτό το ζήτημα και να αφήσουν τον Μιχαήλο στην τύχη του, ενώ η Βιβή έχει άλλα σχέδια. Πηγαίνει στο σπίτι του Μιχαήλου να ψάξει και έρχεται αντιμέτωπη με μία συνταρακτική αποκάλυψη…

Δείτε sneak preview:

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Δείτε το trailer: