Απόψε, Τρίτη 23 Ιουνίου στο MasterChef, οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, υποδέχονται μόνο τον Τάσο Παυλίδη στη 2η Δοκιμασία του φετινού τελικού!

Καλεσμένοι θα είναι οι μεγάλοι νικητές του MasterChef όλων των προηγούμενων ετών, οι οποίοι για πρώτη φορά στην ιστορία του διαγωνισμού θα αναλάβουν τον ρόλο του τέταρτου κριτή.

Δείτε εδώ το trailer MasterChef 10 – Τρίτη 23.6.26:

Δείτε εδώ το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό – Τρίτη 23.6.26- επεισόδιο MasterChef 10, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star: