Το 97ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», έρχεται απόψε στις 21:40.

Η Αρετή, σε μία στιγμή μεγάλης έντασης με την Αλεξάνδρα, πέφτει κάτω, χάνει τις αισθήσεις της και μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Ο Οδυσσέας σπεύδει στο νοσοκομείο, πριν ζητήσει τη βοήθεια του Λυμπέρη, για να ανακαλύψει με ποιον ήταν η Αρετή στο μοιραίο ραντεβού.

Όσα θα δούμε στο επεισόδιο 97:

Η Αρετή σε μία στιγμή έντασης με την Αλεξάνδρα πέφτει κάτω και χάνει τις αισθήσεις της. Ο Οδυσσέας σπεύδει στο νοσοκομείο με την αγωνία στα κόκκινα, ενώ η Ελένη και ο Χάρης εξακολουθούν να του κρύβουν τον εκβιασμό της Αλεξάνδρας φοβούμενοι την αντίδραση του. Τη χαρά που φέρνει στο σπίτι ο γάμος της Μίνας και του Σάββα αμαυρώνει η ληστεία που κάνουν η Άσπα και ο Άλκης, ενώ η Αννέζα εκφράζει ανοιχτά πλέον τις αντιρρήσεις της για τη σχέση του Πωλ με την Εύα. Τέλος, ο Οδυσσέας ζητάει τη βοήθεια του Λυμπέρη προκειμένου να ανακαλύψει με ποιον ήταν στο μοιραίο ραντεβού η Αρετή.

Δείτε το trailer: