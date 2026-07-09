Ο αγώνας της Γαλλίας με το Μαρόκο για τους προημιτελικούς του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (9/7).

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν με στόχο την πρόκριση στους ημιτελικούς, όπου θα περιμένουν Ισπανία ή Βέλγιο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

15:00 Novasports 6HD Genesis Scottish Open 2026

15:30 Novasports Prime Καρολίνα Μούχοβα- Κόκο Γκοφ Wimbledon 2026 Ημιτελικός Γυναικών

18:00 Novasports Prime Μάρτα Κόστιουκ- Λίντα Νόσκοβα Wimbledon 2026 Ημιτελικός Γυναικών

23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γαλλία – Μαρόκο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026