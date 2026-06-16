Το 95ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», έρχεται απόψε στις 21:40.

Ο Οδυσσέας αρχίζει να υποψιάζεται ότι Αρετή και Αλεξάνδρα του κρύβουν κάτι σοβαρό.

Η Άσπα πείθει τον Άλκη, να ληστέψουν τον Νταγιάννο.

Όσα θα δούμε απόψε στο επεισόδιο 95:

Η Αλεξάνδρα με τη βοήθεια του χάκερ προσπαθεί να έρθει σε επαφή με τον Πετράκη για να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο της, ενώ η Αρετή ανακοινώνει στον έκπληκτο Νταγιάννο την απόφαση της να αποχωρήσει από την Τρίτον. Ο Οδυσσέας αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι του κρύβουν σε σχέση με την Αλεξάνδρα, ενώ ο Σάββας ετοιμάζεται να παντρευτεί με τη Μίνα. Τέλος, η Άσπα «ψήνει» τον Άλκη να ληστέψουν τον Νταγιάννο.

Δείτε το trailer: