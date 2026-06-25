Το τελευταίο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» έρχεται απόψε στις 21:40.

Ο Οδυσσέας είναι αποφασισμένος να βάλει τέλος στον εφιάλτη της Αρετής, η οποία έχει αποφασίσει να πάρει τον Πετράκη και να φύγει. Η Μαρίκα θα κάνει τα πάντα για να την εμποδίσει να φύγει.

Όσα θα δούμε στο επεισόδιο 101:

Ο Οδυσσέας, με στοιχεία πλέον στα χέρια του, στριμώχνει την Αλεξάνδρα, ενώ η Αρετή πηγαίνει στο σπίτι της Μαρίκας, για να πάρει το παιδί και να προλάβουν την πτήση. Ο Σταύρος προσπαθεί να πάρει πίσω τις μετοχές που είχε πουλήσει στην Αλεξάνδρα και η Αννέζα επιφυλάσσει μία έκπληξη στον Πωλ. Ο Οδυσσέας είναι αποφασισμένος να δώσει ένα τέλος στον εφιάλτη της Αρετής, ενώ η Μαρίκα προσπαθεί με κάθε τρόπο να την εμποδίσει να φύγει…

Δείτε το trailer: