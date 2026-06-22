Το 98ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», έρχεται απόψε στις 21:40.

Η Αρετή αρχίζει να ανακτά τις δυνάμεις της, σιγά σιγά, ενώ η Αλεξάνδρα κινεί ύπουλα τα νήματά της και βάζει κάποιον να την επισκεφτεί.

Η Άσπα περνά το τελευταίο βράδυ με τις κόρες της και συνειδητοποιεί πόσο δύσκολο θα είναι να τις αποχωριστεί.

Όσα θα δούμε στο επεισόδιο 98:

Όλοι στέκονται με αγωνία στο πλευρό της Αρετής, την ώρα που ο Πετράκης νιώθει πως κάτι κακό συμβαίνει και φοβάται για τη μαμά του. Η Αλεξάνδρα εμφανίζεται στο νοσοκομείο δήθεν για να συμπαρασταθεί στον Οδυσσέα, κάτι που εξοργίζει την Ελένη. Την ίδια στιγμή, η Άσπα περνά το τελευταίο βράδυ με τις κόρες της και συνειδητοποιεί πόσο δύσκολο θα είναι να τις αποχωριστεί. Κι ενώ η Αρετή αρχίζει να ανακτά τις δυνάμεις της σιγά σιγά, η Αλεξάνδρα κινεί ύπουλα τα νήματά της και βάζει κάποιον να την επισκεφτεί, χωρίς να γίνει αντιληπτός από κανέναν…

Δείτε το trailer: