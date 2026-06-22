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Το 98ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», έρχεται απόψε στις 21:40.

Η Αρετή αρχίζει να ανακτά τις δυνάμεις της, σιγά σιγά, ενώ η Αλεξάνδρα κινεί ύπουλα τα νήματά της και βάζει κάποιον να την επισκεφτεί.

Η Άσπα περνά το τελευταίο βράδυ με τις κόρες της και συνειδητοποιεί πόσο δύσκολο θα είναι να τις αποχωριστεί.

Όσα θα δούμε στο επεισόδιο 98:

Όλοι στέκονται με αγωνία στο πλευρό της Αρετής, την ώρα που ο Πετράκης νιώθει πως κάτι κακό συμβαίνει και φοβάται για τη μαμά του. Η Αλεξάνδρα εμφανίζεται στο νοσοκομείο δήθεν για να συμπαρασταθεί στον Οδυσσέα, κάτι που εξοργίζει την Ελένη. Την ίδια στιγμή, η Άσπα περνά το τελευταίο βράδυ με τις κόρες της και συνειδητοποιεί πόσο δύσκολο θα είναι να τις αποχωριστεί. Κι ενώ η Αρετή αρχίζει να ανακτά τις δυνάμεις της σιγά σιγά, η Αλεξάνδρα κινεί ύπουλα τα νήματά της και βάζει κάποιον να την επισκεφτεί, χωρίς να γίνει αντιληπτός από κανέναν…

Μια Νύχτα Μόνο
Μια Νύχτα Μόνο
Μια Νύχτα Μόνο
Μια Νύχτα Μόνο
Μια Νύχτα Μόνο
Μια Νύχτα Μόνο

Δείτε το trailer: