Δύο άντρες, καρδιακοί φίλοι και μια γυναίκα που θα μπει ανάμεσά τους και θα ταράξει τις ζωές τους συθέμελα.

Τα γυρίσματα της νέας μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», ξεκίνησαν σήμερα από την Κρήτη και θα φέρουν στο φως ένα σκοτεινό μυστικό από το παρελθόν, που αρνείται να παραμείνει κρυφό, όσα χρόνια κι αν πέρασαν.

Εμπνευσμένη από το ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, σε σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου και σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη, η νέα δραματική σειρά του MEGA «ζωντανεύει» μια καθηλωτική ιστορία για τη φιλία, την αγάπη, την προδοσία και τις αλήθειες που, όσο βαθιά κι αν κρυφτούν, αργά ή γρήγορα αποκαλύπτονται. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ενσαρκώνουν οι Βασίλης Μπισμπίκης, Αντώνης Μυριαγκός και Μαριάννα Κιμούλη. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιούνται στην Κρήτη και στην Αθήνα.

Η υπόθεση της νέας σειράς του MEGA

Στα ορεινά Χανιά, ένας έρωτας έρχεται να ταράξει, όσα θεωρούνταν δεδομένα. Σχέσεις δοκιμάζονται, παλιοί δεσμοί απειλούνται και πληγές που έμοιαζαν κλειστές, ανοίγουν ξανά.

Η ιστορία ξεκινά τη δεκαετία του 1980 στην Κρήτη, όπου ένα τραυματικό γεγονός που άφησε ανεξίτηλα σημάδια, σκεπάζεται από τη σιωπή, με σκοπό να παραμείνει για πάντα «θαμμένο». Τα χρόνια περνούν, όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει. Το παρελθόν επιστρέφει και καθώς διεκδικεί τη θέση του στο παρόν, οι συνέπειες θα είναι οδυνηρές για όλους. Το ίδιο και τα τραύματα που θα προκαλέσει…

Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης) είναι ένας άνθρωπος εκρηκτικός και αυθόρμητος, που αφήνεται στα συναισθήματά του χωρίς δεύτερες σκέψεις. Ζει με πάθος, αγαπά με ένταση και συχνά παρασύρεται από τις παρορμήσεις του. Ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός) δάσκαλος στο επάγγελμα, πορεύεται με γνώμονα τη λογική, την υπευθυνότητα και την ανάγκη να προστατεύει όσους αγαπά. Οι δρόμοι τους, ωστόσο, οδηγούνται αργά αλλά σταθερά σε μια αναπόφευκτη αναμέτρηση. Η άφιξη της Μαρκέλλας (Μαριάννα Κιμούλη), μιας γοητευτικής και δυναμικής γυναίκας, θα ανατρέψει κάθε ισορροπία. Η παρουσία της θα πυροδοτήσει εξελίξεις, που θα φέρουν στην επιφάνεια κρυμμένα συναισθήματα, απωθημένα και βαθιές συγκρούσεις.

Τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» έρχονται στο νέο πρόγραμμα του MEGA και μάς αποκαλύπτουν μια ιστορία γεμάτη έρωτα, μυστικά και ενοχές.

Δείτε το βίντεο στο link που ακολουθεί: