Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00, και θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου!

Όσα θα δούμε στο επεισόδιο 32:

Ο Περικλής αρχίζει να λαμβάνει ύποπτα απειλητικά σημειώματα και για να ανακαλύψει τον αποστολέα τους επιστρατεύει το λαγωνικό του μαγαζιού… την καθαρίστρια Σοφία. Στα ταμεία, η Έφη μοιάζει ιδιαζόντως ψύχραιμη μετά από όλα όσα έγιναν με τον άντρα της. Κάπως έτσι ο Σπύρος, η Σταυρούλα και ο Ζαχαρίας προσπαθούν να ανακαλύψουν αν τελικά χώρισε οριστικά με τον Βαγγέλη, έχοντας ως σύμμαχο τον Βασίλη. Παράλληλα στο μανάβικο, η Ρένα γνωρίζει έναν τηλεοπτικό παραγωγό και κανονίζει να τον γνωρίσει και στον Αντώνη για να προωθήσει το σενάριό του. Το κακό βέβαια είναι ότι ο Αντώνης πριν τον γνωρίσει… έχει τσακωθεί μαζί του σε έναν διάδρομο.

Guest: Ζώγια Σεβαστιανού, Μελίνα Ασλανίδου, Αργύρης Αγγέλου

Δείτε sneak previews:

Η Μελίνα Ασλανίδου έρχεται απόψε στο ΣΟΥΠΕΡ

Τι ζητάει ο Αργύρης Αγγέλου στο μανάβικο του ΣΟΥΠΕΡ;

Δείτε το trailer: